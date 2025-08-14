Россияне оценили перспективы переговоров на Аляске

Большинство россиян ожидает положительных результатов от переговоров на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Уверенно говорят о том, что политикам удастся договориться о решениях, которые приведут к урегулированию российско-украинского конфликта, 20% опрошенных, еще 40% отмечают, что встреча может стать первым шагом в рамках этого процесса. При этом почти половина респондентов (45%) не верят в то, что ситуация изменится сразу после переговоров.

25% опрошенных согласились с тем, что встреча Путина и Трампа не даст никаких результатов, а переговоры зайдут в тупик, еще 2% респондентов верят в то, что саммит не состоится. 34% прошедших опрос заявили, что ситуация может улучшиться после саммита, лишь 5% верят, что произойдет ухудшение.

Исследователи опросили полторы тысячи респондентов со всей России методом телефонного опроса в период с 12 по 14 августа, отмечает РБК. 87% опрошенных заявили, что слышали или знают о предстоящей встрече, впервые получили информацию о ней лишь 13%. «В целом я бы сказал, что пока позиция россиян в целом выжидательная. И это логично — это просто значит, что нет завышенных ожиданий», — прокомментировал результаты опроса директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Начало встречи двух политиков запланировано на 22:30 15 августа по Москве. Сначала Путин и Трамп поговорят друг с другом в формате тет-а-тет с участием переводчиков, затем перейдут к переговорам в составе делегаций. По их итогам ожидается проведение пресс-конференций российской и американской сторон.