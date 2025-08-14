Четырехлетняя девочка едва не умерла из-за ожогов от борщевика

Российские врачи спасли четырехлетнюю пациентку, которая получила ожоги 70% тела от борщевика. Ребенок пролежал в реанимации три недели, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Инцидент произошел во время прогулки, когда четырехлетняя девочка играла в прятки. В какой-то момент ребенок забежал в заросли борщевика.

«Врачи диагностировали у пациентки химические ожоги II степени (70% площади тела), вызванные соком борщевика. Под воздействием ультрафиолета сок растения превращается в агрессивную щелочь, способную нанести серьезный вред коже», — объяснила Маркова.

По словам чиновницы, пациентку поместили в отделение реанимации, где врачи больше трех недель боролись за ее жизнь. «Ей проводили инфузионную терапию, коррекцию гемостаза, антибактериальную терапию, ежедневные перевязки с антисептиками. По стабилизации состояния ребенок был переведен в общую палату», — рассказала чиновница.

Она добавила, что кожа пациентки после лечения полностью восстановилась, пересадка не потребовалась.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое несет серьезную угрозу для людей, животных и окружающей среды. Его сок при попадании на кожу резко повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, что может привести к тяжелым ожогам и волдырям. Пыльца растения тоже опасна. Она способна вызывать раздражение дыхательных путей, головокружение, тошноту и в отдельных случаях — потерю сознания.

В апреле глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия находится на пороге получения эффективного средства против борщевика Сосновского. По его словам, специалисты научного института ведомства разрабатывают биопестицид, способный подавлять устойчивость растения. Он отметил, что проблема распространения борщевика в стране может быть решена до конца 2025 года.

В июле Госдума приняла закон, обязывающий всех владельцев участков бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями. Новый закон вступит в силу 1 марта 2026 года.





