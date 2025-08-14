EN
Криминал

Мужчину обвинили в убийстве чести и обезглавливании дочери в Индии

15:03

Житель Индии Али Хасрат подозревается в убийстве и обезглавливании собственной дочери. Он якобы решил, что 19-летняя девушка «опозорила» семью и убил ее вместе со своей женой и тестем, сообщает The Times of India со ссылкой на комментарии полиции.

Предварительные данные расследования показывают, что Таманна ушла из дома в июле с жителем того же населенного пункта, в котором находилась ее семья. Это разозлило отца девушки и он избил ее после возвращения. Когда ситуация повторилась, он вместе с тестем решил «разобраться с этим немедленно», пишут журналисты.

Таманна — одна из двух дочерей Хасрата от первого брака, он развелся с женой из-за недовольства фактом отсутствия сыновей. Позже он женился еще раз — вторая супруга также считается полицейскими причастной к убийству Таманны.

Мужчина вместе со своей женой избили Таманну после ее первого ухода из дома, сообщают журналисты. Тогда девушка вернулась домой уже через два дня, 8 августа она попыталась сделать это снова. Ее отец вместе с супругой смог перехватить ее — он решил, что дочь «позорит» семью. Тесть посоветовал Хасрату «разобраться с этим немедленно».

Хасрат отвез Таманну в дом тестя, там ей, по данным полиции, подмешали наркотики в еду и начали душить до потери сознания. Позже Хасрат отрезал ей голову и нанес несколько повреждений телу, чтобы осложнить его опознание. Полиция считает, что остальные соучастники держали труп девушки во время этого процесса.

После обнаружения трупа полиция не смогла самостоятельно определить личность погибшей — фото размещались в социальных сетях с просьбой о помощи. Силовикам помогла женщина, узнавшая вышивку собственной работы на погибшей, она смогла рассказать, для кого изготовлялась эта одежда.

