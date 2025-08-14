EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

РАН опровергла сообщения о новом произношении «миллиона» и «миллиарда»

2 минуты чтения 10:59 | Обновлено: 14:16

В рекомендациях современных словарей нет изменений в отношении норм произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом РБК заявила главный научный сотрудник, заведующая отделом фонетики, составитель Орфоэпического словаря Российской академии наук (РАН) Мария Каленчук.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Отмечалось, что в разговорной речи теперь допустима замена слога «ли» на смягченное «ль» — соответственно, «мильон» и «мильярд».

Тест на знание русских корней
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
Мир2 минуты чтения

В Российской академии наук пояснили, что приведенные данные были взяты из Орфографического, а не Орфоэпического словаря. «Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <…>, то в словаре надо показать, как они пишутся», — подчеркнули в РАН.

При этом, по словам Каленчук, словоформа «мильон» уже воспринимается как устаревшая и неуместна в официально-деловом контексте. Нормы произношения, отметила она, определяются Орфоэпическим словарем, в котором указанные варианты помечены как устаревшие.

Ранее советник президента, член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская прокомментировала включение в орфографический словарь РАН таких новых слов, как «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она выразила мнение, что не следует нормативно закреплять англицизмы и быстротечный сленг. 

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
Интернет и мемы2 минуты чтения

Незадолго до этого ресурс «Академос» пополнился 657 новыми словами, включая лексику, связанную с войной в Украине. Это слова «беспилотник», «оперштаб» и «позывной». Все они снабжены пометой «добавление 2025». При этом у новых допустимых вариантов произношения слов «миллион» и «миллиард» такая отметка отсутствует, обратил внимание РБК.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования