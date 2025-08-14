РАН опровергла сообщения о новом произношении «миллиона» и «миллиарда»

В рекомендациях современных словарей нет изменений в отношении норм произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом РБК заявила главный научный сотрудник, заведующая отделом фонетики, составитель Орфоэпического словаря Российской академии наук (РАН) Мария Каленчук.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Отмечалось, что в разговорной речи теперь допустима замена слога «ли» на смягченное «ль» — соответственно, «мильон» и «мильярд».

В Российской академии наук пояснили, что приведенные данные были взяты из Орфографического, а не Орфоэпического словаря. «Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <…>, то в словаре надо показать, как они пишутся», — подчеркнули в РАН.

При этом, по словам Каленчук, словоформа «мильон» уже воспринимается как устаревшая и неуместна в официально-деловом контексте. Нормы произношения, отметила она, определяются Орфоэпическим словарем, в котором указанные варианты помечены как устаревшие.

Ранее советник президента, член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская прокомментировала включение в орфографический словарь РАН таких новых слов, как «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она выразила мнение, что не следует нормативно закреплять англицизмы и быстротечный сленг.

Незадолго до этого ресурс «Академос» пополнился 657 новыми словами, включая лексику, связанную с войной в Украине. Это слова «беспилотник», «оперштаб» и «позывной». Все они снабжены пометой «добавление 2025». При этом у новых допустимых вариантов произношения слов «миллион» и «миллиард» такая отметка отсутствует, обратил внимание РБК.



