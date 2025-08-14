EN
Место встречи Путина и Трампа решили очистить от бездомных

2 минуты чтения 17:48

Власти Анкориджа усилили контроль за бездомными и начали активную уборку улиц перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает RT со ссылкой на сотрудницу туриндустрии Аляски. 

По словам собеседницы RT, в центре города сейчас внимательно следят, чтобы бездомные не лежали на тротуарах и не попадались на глаза прохожим. Она также отметила, что город не украшен и нигде нет российской символики — скорее всего «из соображений безопасности», чтобы не были очевидны маршруты и места возможного появления политиков. 

«Из движений в городе заметно много людей с чемоданами, причем видно, что это не простые туристы, которые обычно приезжают в Анкоридж. Возможно, это представители делегаций и те, кто будет освещать саммит. Много вертолетов сегодня кружило над городом», — цитирует издание представительницу туриндустрии.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

По информации Anchorage Daily News, с момента объявления о саммите гостиницы города столкнулись с наплывом бронирований. Свободных номеров уже практически нет, а цены выросли до 1500 долларов за ночь в центре. Большинство заявок поступает от журналистов и представителей властей, многие ищут площадки для трансляций.

Кроме того, анонсировано временное ограничение полетов в радиусе 50 километров вокруг Анкориджа в день встречи. Коммерческие и частные рейсы будут выполняться, но пилоты обязаны заранее подавать планы полетов и соблюдать указания диспетчеров. Власти пока не уточнили, будут ли перекрытия дорог для кортежей, пишет местное издание.

После того как Трамп оговорился, заявив, что встреча пройдет «в России», в соцсетях и местных медиа появились шутки о том, что Аляску могут «продать России». По словам Колин Хини-Мид, жительницы Анкориджа, такая реакция — «способ отнестись с юмором к неожиданному и напряженному событию».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

The Guardian напоминает, что Анкоридж уже бывал площадкой для дипломатических встреч. Так, в 2017 году здесь останавливался Си Цзиньпин для переговоров с губернатором Аляски, а в 2021-м прошла встреча дипломатов Китая и США. 

