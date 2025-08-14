Казахстан обогнал Россию по одному из ключевых экономических показателей

Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения в 2025 году, сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

«Ведомости» отмечают, что это произошло впервые. Показатель ВВП на душу населения Казахстана составляет 14,77 тысячи долларов, России — 14,26 тысячи долларов. Казахстану удалось обойти и Китай, показатель которого составляет 13,69 тысячи долларов.

Показатель ВВП на душу населения рассчитывается в текущих ценах и учитывает актуальный показатель инфляции, отмечает Forbes. Со ссылкой на мнение аналитиков МВФ журналисты отмечают, что успех Казахстана связывается с сырьевыми ресурсами, ростом экспорта, улучшением инвестклимата, а также инвестициями в социальную инфраструктуру.

Также на показатели Казахстана влияют географическое расположение страны, развитие транспорта и логистики, а также макроэкономическая стабильность, которую обеспечивает политика властей страны и местного Центробанка.

На данный момент Казахстан занимает первое место среди центральноазиатских стран, занимающий вторую строчку среди государств этого региона Туркменистан имеет показатель в 13,34 тысячи долларов, на третьем месте расположился Узбекистан со значением в 3,51 тысячи долларов.

На постсоветском пространстве Казахстан уступает лишь странам Балтии — Эстонии (32,76 тысячи долларов), Литве (30,84 тысячи долларов) и Латвии (24,37 тысячи долларов). По данным за 2024 год ВВП на душу населения России составлял 14,79 тысяч долларов, а Казахстана – 14,15 тысячи. Расчеты за 2025 год являются предварительными и могут быть скорректированы в течение следующих месяцев.

Показатель ВВП на душу населения рассчитывается делением общего объема ВВП в долларах на численность населения. Он, как отмечают «Ведомости», позволяет оценить средний уровень экономической активности на одного жителя страны.