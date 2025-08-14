EN
Казахстан обогнал Россию по одному из ключевых экономических показателей

2 минуты чтения 20:40

Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения в 2025 году, сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

«Ведомости» отмечают, что это произошло впервые. Показатель ВВП на душу населения Казахстана составляет 14,77 тысячи долларов, России — 14,26 тысячи долларов. Казахстану удалось обойти и Китай, показатель которого составляет 13,69 тысячи долларов.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Показатель ВВП на душу населения рассчитывается в текущих ценах и учитывает актуальный показатель инфляции, отмечает Forbes. Со ссылкой на мнение аналитиков МВФ журналисты отмечают, что успех Казахстана связывается с сырьевыми ресурсами, ростом экспорта, улучшением инвестклимата, а также инвестициями в социальную инфраструктуру.

Также на показатели Казахстана влияют географическое расположение страны, развитие транспорта и логистики, а также макроэкономическая стабильность, которую обеспечивает политика властей страны и местного Центробанка.

На данный момент Казахстан занимает первое место среди центральноазиатских стран, занимающий вторую строчку среди государств этого региона Туркменистан имеет показатель в 13,34 тысячи долларов, на третьем месте расположился Узбекистан со значением в 3,51 тысячи долларов.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

На постсоветском пространстве Казахстан уступает лишь странам Балтии — Эстонии (32,76 тысячи долларов), Литве (30,84 тысячи долларов) и Латвии (24,37 тысячи долларов). По данным за 2024 год ВВП на душу населения России составлял 14,79 тысяч долларов, а Казахстана – 14,15 тысячи. Расчеты за 2025 год являются предварительными и могут быть скорректированы в течение следующих месяцев.

Показатель ВВП на душу населения рассчитывается делением общего объема ВВП в долларах на численность населения. Он, как отмечают «Ведомости», позволяет оценить средний уровень экономической активности на одного жителя страны.

Горящие новости
