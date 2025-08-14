EN
Экономика

СМИ: экономика России пострадает при любом исходе переговоров на Аляске

2 минуты чтения 16:10

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, не приведут к положительным последствиям для российской экономики при любом исходе, сообщает Bloomberg.

Саммит, по данным журналистов, организовывается в спешке, Россия согласилась на него из-за угроз США ввести новые санкции на поставки российской нефти. В материале утверждается, что Путин попросил Трампа смягчить санкции в рамках возможного соглашения между двумя странами по итогам встречи.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Если переговоры не приведут к окончанию конфликта между Россией и Украиной, Москва может столкнуться с риском банкротства банков из-за текущего состояния российской экономики, что скажется на положении государственного бюджета. Эти проблемы могут усугубиться, если в адрес России будут введены новые санкции.

Но и положительный исход переговоров в виде заключения соглашения о долгосрочном прекращении огня может принести проблемы России. Экономика страны стала зависима от продолжающейся войны, ее окончание вызовет необходимость проведения демилитаризации, отмечают журналисты. Этот процесс может сопровождаться дефолтами подрядчиков, неспособных обслуживать свою возросшую долговую нагрузку.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Bloomberg считает, что российская экономика уже переживает глубокий кризис, а в США ее состояние оценивают слишком оптимистично. Журналисты аргументируют свою позицию заявлениями российских министров, банкиров и экономистов, а также данными о падении нефтегазовых доходов Москвы, значениями процентных ставок, показателями инфляции и дефицита бюджета.

В материале отмечается, что полная оценка состояния российской экономики затруднена из-за засекречивания важных показателей. Опираясь на оценки экспертов, журналисты пишут, что российский корпоративных долг с июля 2022 года по ноябрь 2024 года мог вырасти на 71% или на 460 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы относится к оборонному сектору, в котором также ослаблены требования к финансовому мониторингу.

