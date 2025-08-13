EN
Все больше женщин хотят купить собственное жилье в одиночку

2 минуты чтения 20:09

Женщины стали предпочитать покупать собственное жилье, нежели приобретать дома и квартиры совместно с партнерами. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на данные строительного общества Skipton Building Society из Северного Йоркшира.

Согласно исследованию, 37% женщин хотят приобрести собственное жилье, а 35% готовы совершить сделку вместе с партнерами. По данным Skipton Building Society, в прошлом году женщины подали на 11,5% больше заявок на ипотеку в одиночку, чем мужчины. Этот же показатель в 2025 году среди женщин оказался на семь процентов выше, чем среди мужчин.

Часть женщин объяснили желание купить собственное жилье стремлением к независимости. Другие заявили, что они хотят иметь полный контроль над жилищем. 36% опрошенных добавили, что они рассматривают покупку собственного жилья как инвестицию в свое будущее.

При этом The Sun отмечает, что многие женщины сталкиваются с трудностями при покупке недвижимости. Так, для 38% женщин оказалось трудным накопить необходимую для депозита сумму при наличии единственного источника дохода.

«Риски и давление, связанные с покупкой жилья в одиночку, могут казаться более серьезными, но они не должны мешать людям идти по этому пути. Очевидно, что существует спрос на более гибкие и доступные продукты, адаптированные к потребностям современных покупателей», — заявила руководитель отдела ипотечных продуктов и предложений Skipton Building Society Джен Ллойд.

Чуть более трети респонденток отметили, что из беспокоят дополнительные расходы на юристов, которые им сложно покрывать без помощи партнера. 36% опрошенных указали на трудности с поиском жилья с учетом бюджета и пожеланий по его местоположению. Треть женщин беспокоятся о том, что им могут не одобрить ипотеку из-за единственного источника дохода.

