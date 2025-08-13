EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп ответил бывшему советнику на замечание о «победе Путина»

2 минуты чтения 17:28

Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал предстоящую встречу с Владимиром Путиным «большой победой» для Москвы. Свой комментарий президент США опубликовал в принадлежащей ему соцсети True Social.

Ранее Джон Болтон, выступая в эфире CNN, заявил, что переговоры на Аляске — еще один шаг к успеху России. Он добавил, что единственным лучшим местом встречи для Путина стала бы Москва. По его мнению, для саммита стоило выбрать нейтральную территорию — например, Женеву или Австрию. Болтон допустил, что выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского президента в таком случае можно было бы «проигнорировать ради встречи».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Трамп в ответ раскритиковал Болтона в Truth Social. «Очень несправедливые СМИ развернули кампанию вокруг моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде Джона Болтона, который только что заявил, что, хотя встреча проходит на американской земле, «Путин уже победил». Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ», — написал президент США. По его словам, даже если бы он «бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией», то журналисты назвали бы эту сделку невыгодной.

Переговоры Путина и Трампа, как ожидается, состоятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, на объединенной военной базе Элмендорф–Ричардсон. Трамп неоднократно заявлял, что в ходе этой встречи будет обсуждаться «обмен территориями» между Москвой и Киевом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что эта важная международная встреча, вероятно, пройдет без участия квалифицированных советников со стороны США. Это связано с тем, что из-за масштабных сокращений в госаппарате в окружении Трампа почти не осталось экспертов по России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования