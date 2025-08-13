Трамп ответил бывшему советнику на замечание о «победе Путина»

Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал предстоящую встречу с Владимиром Путиным «большой победой» для Москвы. Свой комментарий президент США опубликовал в принадлежащей ему соцсети True Social.

Ранее Джон Болтон, выступая в эфире CNN, заявил, что переговоры на Аляске — еще один шаг к успеху России. Он добавил, что единственным лучшим местом встречи для Путина стала бы Москва. По его мнению, для саммита стоило выбрать нейтральную территорию — например, Женеву или Австрию. Болтон допустил, что выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского президента в таком случае можно было бы «проигнорировать ради встречи».

Трамп в ответ раскритиковал Болтона в Truth Social. «Очень несправедливые СМИ развернули кампанию вокруг моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде Джона Болтона, который только что заявил, что, хотя встреча проходит на американской земле, «Путин уже победил». Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ», — написал президент США. По его словам, даже если бы он «бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией», то журналисты назвали бы эту сделку невыгодной.

Переговоры Путина и Трампа, как ожидается, состоятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, на объединенной военной базе Элмендорф–Ричардсон. Трамп неоднократно заявлял, что в ходе этой встречи будет обсуждаться «обмен территориями» между Москвой и Киевом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что эта важная международная встреча, вероятно, пройдет без участия квалифицированных советников со стороны США. Это связано с тем, что из-за масштабных сокращений в госаппарате в окружении Трампа почти не осталось экспертов по России.