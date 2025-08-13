В США некому дать Трампу совет по переговорам с Путиным

В окружении президента США Дональда Трампа почти не осталось экспертов по России из-за масштабных сокращений в госаппарате. Financial Times пишет, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске, вероятно, пройдет без участия квалифицированных советников.

По данным издания, первые полноценные переговоры Трампа и Путина в 2018 году прошли «настолько плохо», что главная советница республиканца по России Фиона Хилл хотела «инсценировать приступ, лишь бы прервать мероприятие».

На саммите в Аляске в эту пятницу, скорее всего, уже не будет ни одного эксперта по России: Трамп во время второго срока сделал ставку на «преданность» сотрудников, а не на их опыт. Одновременно с этим он провел масштабное сокращение в госаппарате.

Как отмечает газета, предварительные переговоры с Москвой были поручены Стиву Уиткоффу, не имеющему опыта во внешней политике, в то время как карьерные специалисты были отстранены от работы. «Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника, который принимал бы участие в формировании политики и разбирался бы в России и Украине», — заявил бывший посол США в Болгарии в первый срок Трампа Эрик Рубин.

По его словам, ключевые посты в администрации, связанные с Россией и Украиной, до сих пор остаются вакантными. Трамп ведет переговоры с Путиным без утвержденного Сенатом помощника госсекретаря по делам Европы, а также без послов в России и в Украине, сказал он.

Financial Times напомнил, что во вторник Белый дом снизил ожидания относительно заключения сделки в Аляске, однако подход Трампа вызывает тревогу в кругах внешней политики.

«Нельзя позволить ему и Уиткоффу импровизировать, потому что они просто недостаточно осведомлены. В комнате должен быть кто-то, кто сможет просто взглянуть на президента, закатить глаза и покачать головой», — отметил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Серьезную тревогу вызывает и отсутствие традиционной подготовки к саммиту, отмечает Financial Times. Совет национальной безопасности, который обычно координирует такие встречи, был существенно сокращен: в мае десятки экспертов по внешней политике и национальной безопасности потеряли работу.

«Насколько я понимаю, традиционный вашингтонский процесс формирования внешней политики, который возглавлял СНБ, при этой администрации в значительной степени разрушен», — заявил высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и немецкий дипломат, участвовавшие в минских переговорах, дали советы Трампу перед предстоящей встречей с Путиным. Олланд рекомендовал американскому президенту продемонстрировать глубокое понимание обсуждаемых вопросов, а немецкий дипломат охарактеризовал Путина как «одного из самых опытных переговорщиков».



