Лидеры Европы и Украины поговорят с Трампом перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп 13 августа проведет онлайн-встречу с главами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Видеоконференция между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза, как ожидается, состоится в 15:00 по московскому времени, сообщил агентству представитель правительства Германии.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Reuters пишет, что европейские лидеры попытаются донести до Трампа опасность продажи интересов Киева ради достижения прекращения огня. Ранее президент США заявил, что и Киеву, и Москве придется уступить территории, чтобы положить конец войне.

В Европе опасаются, что на встрече, которая 15 августа должна пройти на Аляске, Владимир Путин и Дональд Трамп могут принять далеко идущие решения и даже попытаться принудить Украину к невыгодной сделке.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло, взаимодействуя с американскими партнёрами и сохраняя скоординированность и единство с европейской стороны. До пятницы еще много времени», — сказал агентству высокопоставленный чиновник из Восточной Европы.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Как отмечает Reuters, Зеленский рассчитывает, что назначенная на 13 августа онлайн-встреча хотя бы отчасти послужит европейским противовесом саммиту на Аляске.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в окружении Трампа нет экспертов по России, которые могли бы дать президенту США совет по предстоящим переговорам с Путиным. Газета подчеркнула, что причиной этого, в частности, стали масштабные сокращения в госаппарате.