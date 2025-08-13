EN
Отрикошетившая от забора пуля убила 11-летнюю девочку

2 минуты чтения 10:20

В селе Староглушенка Алтайского края 11-летняя девочка погибла от пули, которая отскочила от забора и попала ей в шею. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета. 

По информации силовиков, вечером 12 августа 13-летний мальчик выстрелил из пневматической винтовки в забор из шифера. «Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении следственного комитета. 

Там также отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Также проверку защиты прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних инициировала региональная прокуратура. 

О задержании стрелявшего мальчика, а также его родителей или представителей ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13-летнему мальчику. Телеграм-канал 112 тогда сообщал, что, пострадавшим оказался подросток по имени Александр. Как отмечалось, ранее он познакомился в интернете с девочкой и начал с ней переписываться. Это не понравилось другому подростку, который представился ее парнем и вызвал  Александра на так называемую «стрелку» на парковке у Дома молодежи.

Там, судя по показаниям отца пострадавшего, подросток достал «предмет, конструктивно схожий с пистолетом», и выстрелил в глаз его 13-летнему сыну.

