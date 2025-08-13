EN
У мужчины развилось редкое заболевание после консультации с ChatGPT

2 минуты чтения 00:46

Американский медицинский журнал Annals of Internal Medicine опубликовал статью, в которой авторы из Вашингтонского университета в Сиэтле рассказали о случае отравления 60-летнего пациента бромом после того, как он проконсультировался с ChatGPT и решил исключить из своего рациона поваренную соль. 

В статье сказано, что мужчина попал в больницу и предположил, что его отравляет сосед. Он также рассказал о разных ограничениях в питании. Среди других симптомов была сильная жажда и паранойя. При этом пациент изначально не упоминал об употреблении каких-либо медикаментов.

Через сутки после того, как мужчина попал в больницу, он попытался сбежать, после чего ему провели курс лечения психоза. Когда его состояние стабилизировалось, пациент рассказал врачам, что он прочитал о негативном влиянии на организм человека хлорида натрия, или поваренной соли. Мужчина обратился к ChatGPT, который посоветовал ему заменить соль на бромид натрия. 

После проведения дифференциального диагноза — в этом случае врачи исключают заболевания со схожей симптоматикой, чтобы определить наиболее вероятный диагноз, — медики диагностировали у пациента бромизм, или отравление бромом.

В статье бромизм описывался как «хорошо известный» синдром начала XX века, который, вероятно, был причиной почти каждой десятой госпитализации в психиатрическую клинику в то время, поскольку бром тогда использовался в качестве седативного средства.

Авторы статьи отметили, что они не смогли точно выяснить дословно, какой совет получил их пациент. Однако когда они сами спросили у ChatGPT, на что можно заменить поваренную соль, в ответе нейросети упоминался бромид. При этом чат-бот не предупредил о возможном вреде здоровью и не спросил, для каких целей пользователи задали ему такой вопрос. «Так, по нашему мнению, поступил бы медицинский работник», — добавили авторы статьи.

Они предупредили, что ChatGPT и другие приложения на основе искусственного интеллекта могут «порождать научные неточности, лишаться возможности критически обсуждать результаты и в конечном итоге способствовать распространению дезинформации».

