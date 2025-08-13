Умер прозванный «грозой шпионов» полковник КГБ

Полковник КГБ СССР в отставке Владимир Зайцев скончался на 78 году жизни. Об этом сообщили в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В публикации говорится, что Зайцев прослужил в системе госбезопасности свыше двадцати лет, а также утверждается, что журналисты называли полковника «грозой шпионов». Как отмечают в «Альфе», Зайцев участвовал в «знаковых операциях по освобождению заложников», среди которых — операция в Тбилиси в 1983 год.

«Находясь на острие атаки, сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного бандой вооруженных террористов. За его плечами, в качестве командира, боевые командировки в охваченный войной Афганистан», — добавляет ассоциация ветеранов.

Представители организации называют Зайцева «асом оперативной работы» и подчеркивают, что он был старшим группы, которая в середине 1980-х годов «осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей».

В частности, Зайцев командовал задержанием советского инженера Адольфа Толкачева, который был ведущим инженером-конструктором оборонного НИИ Радиостроения — головного института НПО «Фазотрон» министерства радиопромышленности СССР.

«Американцы называли Толкачева «Шпион на миллиард долларов», а картина с его изображением, где он тайно переснимает в полумраке секретный документ, и сегодня висит в главном здании ЦРУ в Лэнгли», — рассказал ранее РИА «Новости» историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Олег Матвеев.

Он также добавил, что благодаря Толкачеву США смогли сэкономить миллиарды долларов на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также заполучить сверхсекретные разработки бортовых радиолокационных станций советской боевой авиации, средств связи, ПВО и информацию о принципах работы системы «Я — свой самолет» советских ВВС.