Госдолг США достиг абсолютного рекорда

Государственный долг США впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина страны.

Текущий порог увеличения госдолга страны, установленный после одобрения парламентом США в июне 2025 года «большого красивого билля» (One Big Beautiful Bill), составляет 41,1 триллиона долларов. Опрошенные Financial Times эксперты ранее отмечали, что страна может достичь этого потолка уже через два с половиной года.

Госдолг США самый большой в мире, его показатель превышает ВВП страны с 2013 года. В 2024 году величина долга страны составляла 123% от ВВП США, предполагается, что этот тренд продолжится и в будущем. В абсолютных числах текущий показатель госдолга превышает ВВП страны за 2024 год на восемь с половиной триллионов долларов.

Предыдущее значение порога госдолга страны составляло 36,1 триллиона долларов, это правило вступило в силу 2 января 2025 года. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена превысила его еще до инаугурации Трампа, а в 2023 году в США приостанавливали действие лимита повышения госдолга — до 1 января 2025 года органы власти могли увеличивать его без последствий, замороженный лимит тогда составлял 31,4 триллионов долларов.

До одобрения увеличения порога госдолга СМИ сообщали, что США могут объявить дефолт из-за постоянного роста суммы задолженности. В марте эксперты считали, что Минфин США способен лишь отсрочить дату его наступления до осени 2025 года, однако продвинутый Трампом законопроект позволил этого избежать.

Самым крупным держателем американских ценных бумаг является Япония, которая вложила в облигации 1,1 триллиона долларов. За ней идут Великобритания и Китай, которым США должны 809 миллиардов и 756 миллиардов долларов соответственно. Всего другие страны купили американских облигаций на девять триллионов долларов — это 25% от общего объема госдолга США. В него не входят долги отдельных штатов, корпораций, физических лиц, а также обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение.