СМИ: восток Украины охватила паника из-за возможной уступки территорий Кремлю

2 минуты чтения 14:21

На востоке Украины началась паника из-за возможного исхода переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в пользу России. Жители Славянска и других прифронтовых городов Донецкой области встревожены из-за сообщений о передаче территорий под контроль Кремля в обмен на перемирие. Репортаж из Славянска публикует CNN.

Местные жители в целом скептически относятся к предстоящей встрече Трампа и Путина, но постоянные новости о вероятном обмене территориями вызывают у них панику. Собеседник корреспондента CNN — Михаил — признается, что не очень верит в то, что сделка между российской и американской сторонами действительно состоится. По его словам, действия Трампа скорее выглядят как попытка «просто поговорить» с Путиным, который «ему симпатичен». При этом гибнущие каждый день украинцы президента США мало заботят, отмечает Михаил.

Скептически к перспективам дипломатии относится и местная жительница Людмила, получившая тяжелые ранения после подрыва на мине два года назад: «Они все врут. Для них это спектакль. Решают одно, говорят другое, делают третье. Так всегда была устроена политика».

CNN напоминает, что Славянск, который был под контролем пророссийских сил в 2014 году и был освобожден украинской армией, остается вблизи линии фронта. К западу от города сейчас спешно роют окопы на случай нового наступления. То, что Вашингтон, называя себя союзником Киева, может всерьез обсуждать передачу территорий, стала для многих неожиданностью, говорится в публикации.

Своим мнением с корреспондентом CNN поделилась жительница Славянска Таисия, только что родившая дочь в единственном работающем роддоме в города: «Я видела новости. Это было бы очень плохо. Но мы не можем на это повлиять. Просто так возьмут и отдадут дома людей». 

Жители региона продолжают жить под обстрелами, пишет издание. Так, 31 июля в Киеве при ударе по жилому дому погибла семья из Славянска: беременная вторым ребенком София Ламехова, ее муж и сын. В соседнем Краматорске, куда прибывают поезда из Киева, жизнь также проходит на фоне разрушений и тревог. Здесь Татьяна встретила мужа Сергея — танкиста, который воюет с начала полномасштабного вторжения России в Украину. «Моя мечта — чтобы муж вернулся живым. Мне все равно, что будет с теми территориями», — сказала она журналисту CNN.

