Военный парад в Европе назвали «четким сигналом» Путину

15 августа в Польше пройдет военный парад по случаю Дня Войска Польского, который вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал «четким сигналом» России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, парад пройдет одновременно в Варшаве и на полуострове Хель. «Польское радио» называет его крупнейшим парадом в истории Польши: в шествии будут участвовать около четырех тысяч военных, 300 единиц техники, 50 летательных аппаратов и 20 кораблей. Кроме того, на парад приедут около ста военнослужащих из США, Великобритании, Франции и Румынии, а также представители Многонациональной дивизии «Северо-Восток» и Еврокорпуса.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

«Это день, когда мы празднуем победу, а в нашей истории есть много примеров мученичества», — заявил Косиняк-Камыш, который присутствовал на репетиции парада 11 августа. По его словам, шествие — не просто дань исторической памяти, но и «ориентир на будущее», поскольку, по его мнению, угроза для Польши исходит со стороны России.

«Было ли это империей, Советским Союзом или нынешней Российской Федерацией — методы всегда одинаковы. Тем более важно показать нашу силу», — добавил вице-премьер.

«Польское радио» пишет, что День Войска Польского отмечают в память о Варшавской битве 1920 года, которая произошла во время советско-польской войны.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Ранее сообщалось, что Польша оказалась в числе граничащих с Россией стран, которые начали готовить свои больницы к возможной войне. По данным СМИ, там стали строить подземные операционные, проводить специальные учения для медперсонала и пополнять запасы лекарств.

