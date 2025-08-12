EN
Общество

Мужчина пожаловался на «разрушение института семьи» после ареста за избиение жены

2 минуты чтения 13:17

Координатор националистического движения «Русская община» в городе Троицк Челябинской области Станислав Белоус был приговорен к 10 суткам ареста после составления протокола за нанесение побоев жене. Он посчитал решение несправедливым, пожаловался на «разрушение института семьи» и предвзятое отношение к своей «общественной деятельности», пишет «Медиазона».

По мнению Белоуса, суд должен был учесть, что он воспитывает двоих детей и собирает «помощь для фронта», а также факт отсутствия привлечения к ответственности в прошлом. Он не отрицает факт насилия над супругой, но утверждает, что «дал пощечину, чтобы привести ее в чувство».

Фальшивый исламский матриархат
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
Мир12 минут чтения

В «Русской общине» распространение информации об аресте Белоуса назвали «заказной кампанией по дискредитации организации» и «провокацией». Националисты утверждают, что их координатор «был вынужден удерживать» руки женщины во время конфликта, пишут журналисты.

«К большому сожалению, институт семьи в нашем государстве целенаправленно разрушается, и моя семья не стала исключением» — заявил Белоус в обращении. Также он заявил, что в «провокации» якобы виноват нынешний партнер его супруги, с которой он находится в процессе расторжения брака.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Мария Белоус ответила супругу через местные СМИ. Она заявила, что мужчина при детях ударил ее кулаком в лицо и пытался задушить. Причиной конфликта, по версии женщины, стал звонок любовницы Станислава. Также она рассказала, что координатор «Русской общины» отправлял своим детям фото из спецприемника, которые подписал фразой: «Ваша мама посадила меня в тюрьму».

Она сообщила, что поведение мужчины резко изменилось после вступления в «Русскую общину» — он якобы стал вести «аморальный образ жизни» и проявлять жестокость. Мария также пожаловалась на запугивания с его стороны.

