Мужчина пожаловался на «разрушение института семьи» после ареста за избиение жены

Координатор националистического движения «Русская община» в городе Троицк Челябинской области Станислав Белоус был приговорен к 10 суткам ареста после составления протокола за нанесение побоев жене. Он посчитал решение несправедливым, пожаловался на «разрушение института семьи» и предвзятое отношение к своей «общественной деятельности», пишет «Медиазона».

По мнению Белоуса, суд должен был учесть, что он воспитывает двоих детей и собирает «помощь для фронта», а также факт отсутствия привлечения к ответственности в прошлом. Он не отрицает факт насилия над супругой, но утверждает, что «дал пощечину, чтобы привести ее в чувство».

В «Русской общине» распространение информации об аресте Белоуса назвали «заказной кампанией по дискредитации организации» и «провокацией». Националисты утверждают, что их координатор «был вынужден удерживать» руки женщины во время конфликта, пишут журналисты.

«К большому сожалению, институт семьи в нашем государстве целенаправленно разрушается, и моя семья не стала исключением» — заявил Белоус в обращении. Также он заявил, что в «провокации» якобы виноват нынешний партнер его супруги, с которой он находится в процессе расторжения брака.

Мария Белоус ответила супругу через местные СМИ. Она заявила, что мужчина при детях ударил ее кулаком в лицо и пытался задушить. Причиной конфликта, по версии женщины, стал звонок любовницы Станислава. Также она рассказала, что координатор «Русской общины» отправлял своим детям фото из спецприемника, которые подписал фразой: «Ваша мама посадила меня в тюрьму».

Она сообщила, что поведение мужчины резко изменилось после вступления в «Русскую общину» — он якобы стал вести «аморальный образ жизни» и проявлять жестокость. Мария также пожаловалась на запугивания с его стороны.