СМИ подсчитали количество погибших от рук ФСБ людей

«Важные истории» подсчитали, что с начала полномасштабной войны в Украине как минимум 70 человек в России и на оккупированной территории Запорожской области погибли во время задержания сотрудниками ФСБ.

По данным издания, на территории России погибли 65 человек, еще четыре — в Запорожской области. Также ФСБ сообщила, что один человек подорвался на собственной бомбе под Самарой, когда сотрудники службы пытались его задержать.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

«Важные истории» отметили, что в их подсчеты не вошли случаи гибели людей, когда их пытались задержать другие силовые структуры, а также сообщения о «ликвидации» диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в граничащих с Украиной областях.

Согласно подсчетам, по меньшей мере 44 погибших были гражданами России. Еще девятерых силовики охарактеризовали как уроженцев стран Центральной Азии, но не указали их гражданства. Двое погибших оказались гражданами Казахстана, еще два человека были гражданами Украины и Беларуси.

Из общего числа погибших 28 человек ФСБ заподозрила в связях с украинскими спецслужбами и ВСУ. Еще 27 человек российские спецслужбы заподозрили в связях с «Исламским государством».

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

По данным «Важных историй», чаще всего люди погибали от действий работников ФСБ на Северном Кавказе: в Дагестане и Ингушетии погибли по 12 человек в каждом регионе, в Кабардино-Балкарии — девять человек. В Москве и Московской области были убиты шесть человек, в Калужской области и Ставрополье — по четыре человека.

При этом издание пишет, что в более чем половине случаев ФСБ не раскрывала имена погибших и скрывала их лица. Иногда эти данные сообщали родственники и знакомые. Отмечается, что реальное число погибших может быть больше, поскольку при подсчетах учитывались только те случаи, о которых ФСБ сообщала публично.

