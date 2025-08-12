EN
Общество

Подросток на самокате врезался в столб и погиб под колесами автобуса

2 минуты чтения 11:11 | Обновлено: 11:18

На западе Москвы произошла авария с участием электросамоката, в результате которой погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным полиции, вечером 11 августа на Никулинской улице двое подростков, управляя электросамокатоми, врезались в мачту городского освещения. Одного из них от удара отбросило на проезжую часть, он попал под колеса автобуса и погиб на месте. Второй мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.






Правоохранители уточнили, что водитель автобуса, по предварительным данным, не заметил происшествия и не остановился. Позже его задержали сотрудники ДПС. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что, по предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и столкнулся с автобусом маршрута №718. Пассажиры автобуса не пострадали.

Следственное управление УВД по Западному административному округу Москвы проводит проверку по факту происшествия.

Власти и эксперты неоднократно отмечали, что рост популярности электросамокатов сопровождается увеличением числа аварий с их участием, в том числе с тяжелыми последствиями. По данным МВД, в 2024 году в России зарегистрировано 4 420 случаев ДТП — это на 42,8 % больше, чем годом ранее. В них погибло 54 человека (по сравнению с 2023 годом — прирост 25,6 %). Москва лидирует по количеству таких аварий, на втором месте — Красноярский край.






С марта 2023 года электросамокаты официально отнесены к категории средств индивидуальной мобильности, для которых действуют отдельные правила дорожного движения, включая ограничения скорости и запрет на движение по некоторым участкам. Однако дискуссия об ужесточении правил их использования продолжается. Минувшей весной кикшеринговый сервис «Яндекс Go» озвучил свои предложения, которые касаются, в том числе, ограничения максимального количества самокатов на улицах российских городов.

