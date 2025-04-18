«Яндекс» предложил ограничить число самокатов на улицах

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» предложил региональным властям и сервисам аренды средств индивидуальной мобильности внедрить обязательные условия использования самокатов. Об этом на конференции микромобильности «Съезд СИМ» рассказал руководитель «Яндекс Go» Леонид Ясиновский, пишет ТАСС.

«“Яндекс” сформулировал основные правила регулирования для сервисов кикшеринга, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям», — заявил Ясиновский.

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Так, сервис предложил ограничить максимальное количество самокатов на улицах, чтобы в каждом городе их суммарное число не превышало установленную норму. Речь идет о самокатах всех операторов аренды, пояснили в «Яндекс Go».

Также предлагается ввести обязательные штрафы за серьезные нарушения и усилить контроль за соблюдением правил. Ясиновский напомнил, что в настоящее время на арендных самокатах запрещено передвигаться несовершеннолетним, вдвоем или в нетрезвом виде.

«Чтобы наказание было неотвратимым, на каждом самокате обязательны укрупненные номера единого стандарта — так поездки с нарушениями смогут считываться городскими камерами», — подчеркнул руководитель «Яндекс Go».

Ясиновский также предложил внедрить во всех городах системы верификации и проверки возраста, чтобы исключить возможность управления самокатами детьми и подростками. По его мнению, одним из эффективных инструментов может стать использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в сервисах аренды.

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По данным МВД России, в 2024 году в инцидентах с СИМ в России погибли 54 человека, пострадали 4 591. Отмечается, что среди пострадавших больше всего пользователей самокатов и других микромобильных устройств.



