Политика

СМИ: Европе не хватит сил для поддержки Украины

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 14:50

Европа должна «взять на себя большую роль» в финансировании Украины и ее поддержке в войне с Россией. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью Fox News, сообщает The Times.

По словам Вэнса, американцы «устали» тратить свои налоги на войну в Украине. «Если вы так обеспокоены этим конфликтом, вам следует участвовать в его финансировании напрямую и в большем объеме», — заявил Вэнс, обращаясь к европейским коллегам.

Как пишет The Times, его слова прозвучали на фоне попыток европейских лидеров выстроить единую линию защиты Украины. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп допустил возможность сделки с Владимиром Путиным, которая могла бы означать уступку украинских территорий.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

По данным британской газеты, военные возможности Европы для масштабной помощи Украины остаются ограниченными. План так называемой «коалиции желающих» (альянс стран в поддержку Украины) под руководством Великобритании и Франции вряд ли реализуем, потому что, согласно нему, нужно собрать 64 тысячи военных. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что неспособность собрать несколько десятков тысяч военных на фоне 800-тысячной российской армии «не выглядит слабостью — это и есть слабость», говорится в публикации.

Некоторые страны ЕС, по данным The Times, просто отказываются отправлять свои войска в Украину. Польша, Испания и Италия заявили, что не направят солдат, а Финляндия опасается ослабления собственной обороны. Эстония готова рассмотреть отправку лишь одной роты. Вместе с тем, по оценке Владимира Зеленского, для обеспечения мира и предотвращения нового наступления России нужно около 200 тысяч военных, а эксперты и вовсе говорят о 600 тысячах.

Издание уточняет, что в финансовом смысле Европа обогнала США по объему военной помощи Украине, в минувшем июне потратив 72 миллиарда евро против 65 миллиардов от США. Однако большая часть европейских средств идет на закупку американских вооружений. США при этом поставляют самые современные системы ПВО и высокоточные боеприпасы.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Лидеры стран ЕС в последние несколько дней неоднократно выражали обеспокоенность предстоящими переговорами Путина и Трампа. Они опасаются, что этот саммит приведет к заключению невыгодной для Украины сделки. В субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми провел встречу с представителями Украины и ряда европейских стран. После этого глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение должно включать Украину и ЕС. По ее словам, речь идет о безопасности всей Европы. 

Ранее 11 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что американская сторона пообещала проконсультироваться с европейскими коллегами перед переговорами Трампа и Путина. Их встреча состоится 15 августа на Аляске.

