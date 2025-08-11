СМИ: Европе не хватит сил для поддержки Украины

Европа должна «взять на себя большую роль» в финансировании Украины и ее поддержке в войне с Россией. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью Fox News, сообщает The Times.

По словам Вэнса, американцы «устали» тратить свои налоги на войну в Украине. «Если вы так обеспокоены этим конфликтом, вам следует участвовать в его финансировании напрямую и в большем объеме», — заявил Вэнс, обращаясь к европейским коллегам.

Как пишет The Times, его слова прозвучали на фоне попыток европейских лидеров выстроить единую линию защиты Украины. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп допустил возможность сделки с Владимиром Путиным, которая могла бы означать уступку украинских территорий.

По данным британской газеты, военные возможности Европы для масштабной помощи Украины остаются ограниченными. План так называемой «коалиции желающих» (альянс стран в поддержку Украины) под руководством Великобритании и Франции вряд ли реализуем, потому что, согласно нему, нужно собрать 64 тысячи военных. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что неспособность собрать несколько десятков тысяч военных на фоне 800-тысячной российской армии «не выглядит слабостью — это и есть слабость», говорится в публикации.

Некоторые страны ЕС, по данным The Times, просто отказываются отправлять свои войска в Украину. Польша, Испания и Италия заявили, что не направят солдат, а Финляндия опасается ослабления собственной обороны. Эстония готова рассмотреть отправку лишь одной роты. Вместе с тем, по оценке Владимира Зеленского, для обеспечения мира и предотвращения нового наступления России нужно около 200 тысяч военных, а эксперты и вовсе говорят о 600 тысячах.

Издание уточняет, что в финансовом смысле Европа обогнала США по объему военной помощи Украине, в минувшем июне потратив 72 миллиарда евро против 65 миллиардов от США. Однако большая часть европейских средств идет на закупку американских вооружений. США при этом поставляют самые современные системы ПВО и высокоточные боеприпасы.

Лидеры стран ЕС в последние несколько дней неоднократно выражали обеспокоенность предстоящими переговорами Путина и Трампа. Они опасаются, что этот саммит приведет к заключению невыгодной для Украины сделки. В субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми провел встречу с представителями Украины и ряда европейских стран. После этого глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение должно включать Украину и ЕС. По ее словам, речь идет о безопасности всей Европы.

Ранее 11 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что американская сторона пообещала проконсультироваться с европейскими коллегами перед переговорами Трампа и Путина. Их встреча состоится 15 августа на Аляске.