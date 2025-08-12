СМИ: Европа резко расширяет военное производство

Страны Европы значительно нарастили темпы создания новых военных производств, этот показатель вырос в три раза с 2022 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные собственного исследования спутниковых данных.

Журналисты отмечают, что цифры могут быть еще выше — они не могут оценить масштаб модернизации и расширения производства на уже существующих площадках. Строительство военных объектов в Европе резко активизировалось после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Масштабы изменений свидетельствуют о том, что европейские страны уже начали переход от оперативного производства мирного времени к созданию промышленной базы для устойчивого военного положения. Одновременно, по мнению журналистов, происходит смена поколений в вооружении Европы.

Бывший директор управления НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк в разговоре с Financial Times отметил, что происходящие на европейском континенте структурные изменения могут привести к снижению стоимости и сложности производства ракет из-за массового поступления в продажу металлов, снарядов и взрывчатых веществ.

Самые заметные изменения в площади инфраструктуры наблюдались на объектах, предназначенных для хранения боеприпасов, пишут журналисты. Этот факт, по их мнению, свидетельствует о приоритетах программы расширения оборонной промышленности Европы.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс рассказал Financial Times, что европейские мощности производства боеприпасов до 2022 года были способны создавать 300 тысяч снарядов, к концу 2025 года этот показатель будет равняться двум миллионам.

Однако официальные лица и представители оборонных предприятий отмечают, что фактический объем производства, вероятно, будет ниже этого числа. Собеседники журналистов рассказали, что большое внимание европейские политики планируют уделять производству ракет ПВО и взрывчатых веществ. Именно ракеты являются средством сдерживания потенциальной агрессии со стороны России — политики ожидают, что так они смогут обеспечить быстрый эффективный ответ на действия Москвы.