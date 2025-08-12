Россияне рассказали о недовольстве атмосферой на работе

Сервис для поиска работы HeadHunter провел опрос среди россиян и выяснил, что почти треть из них недовольны атмосферой на рабочем месте, которую создает их руководство. Об этом сообщают телеграм-канал «Кровавая барыня» и «Газета.ру» со ссылкой на результаты опроса.

По их данным, 32% респондентов считают, что их руководители создают напряженную атмосферу, и это их раздражает. Почти столько же людей уверены, что начальство не проявляет должного интереса к их работе и не прислушиваются к их идеям.

Также четверть опрошенных рассказали, что сталкивались с грубостью и неуважением со стороны руководства. 24% респондентов не считают своих руководителей компетентными, а чуть более десятой части из них уверены, что начальство пользуется устаревшими подходами к работе.

«Часто проблемы в команде начинаются не с рабочих процессов, а с неэффективного менеджмента: отсутствия диалога, токсичности, давления. При этом хорошее руководство может компенсировать даже недостатки общих условий труда — люди держатся за тех, кто умеет вдохновлять и выстраивать здоровую атмосферу», — считает директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

При этом о доброжелательных отношениях с начальством рассказали только 27% опрошенных, в то время как 43% респондентов не смогли назвать ни одного положительного момента в общении с начальством. Большинство опрошенных охарактеризовали свои отношения с руководителями как сугубо деловые, 21% — приятельские, а 20% — токсичные.

Ранее стало известно, что зумеры нашли необычные способы борьбы с токсичностью на работе. Среди них — намеренное и дотошное следование инструкциям и «громкие» увольнения с высказыванием претензий начальству.