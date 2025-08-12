EN
Общество

Россияне рассказали о недовольстве атмосферой на работе

2 минуты чтения 21:54

Сервис для поиска работы HeadHunter провел опрос среди россиян и выяснил, что почти треть из них недовольны атмосферой на рабочем месте, которую создает их руководство. Об этом сообщают телеграм-канал «Кровавая барыня» и «Газета.ру» со ссылкой на результаты опроса.

По их данным, 32% респондентов считают, что их руководители создают напряженную атмосферу, и это их раздражает. Почти столько же людей уверены, что начальство не проявляет должного интереса к их работе и не прислушиваются к их идеям.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Также четверть опрошенных рассказали, что сталкивались с грубостью и неуважением со стороны руководства. 24% респондентов не считают своих руководителей компетентными, а чуть более десятой части из них уверены, что начальство пользуется устаревшими подходами к работе.

«Часто проблемы в команде начинаются не с рабочих процессов, а с неэффективного менеджмента: отсутствия диалога, токсичности, давления. При этом хорошее руководство может компенсировать даже недостатки общих условий труда — люди держатся за тех, кто умеет вдохновлять и выстраивать здоровую атмосферу», — считает директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

При этом о доброжелательных отношениях с начальством рассказали только 27% опрошенных, в то время как 43% респондентов не смогли назвать ни одного положительного момента в общении с начальством. Большинство опрошенных охарактеризовали свои отношения с руководителями как сугубо деловые, 21% — приятельские, а 20% — токсичные.

Ранее стало известно, что зумеры нашли необычные способы борьбы с токсичностью на работе. Среди них — намеренное и дотошное следование инструкциям и «громкие» увольнения с высказыванием претензий начальству.

Горящие новости
