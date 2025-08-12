Зумеры рассказали о своих способах борьбы с токсичностью на работе

Представители поколения Z борются с токсичной средой на работе, не прибегая к прямым обращениям к HR-менеджерам. Они намеренно следуют всем установленным правилам и «громко» увольняются. Об этом сообщает Fortune.

Так, издание обратилось к ролику в тиктоке, собравшем шесть миллионов просмотров, в котором его автор обратился к пользователям соцсети и попросил их рассказать о «самых безумных и токсичных лайфхаках по выживанию на работе».

«Я не говорю о том, чтобы “устанавливать границы” или “все документировать”, я имею в виду самый безумный, граничащий с неэтичным поступок, который вы когда-либо совершали, чтобы сохранить свое душевное равновесие», — пояснил тиктокер.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Самым распространенным ответом среди зумеров, как пишет Fortune, оказалось «злонамеренное подчинение» всем правилам компании. Эта тенденция подразумевает точное следование инструкциям, даже если работники понимают, что они скорее навредят их продуктивности. Издание называет такой способ формой пассивно-агрессивного протеста.

«Однажды на работе нам пришлось вести табели учета рабочего времени для повышения производительности, и мы все согласились быть злонамеренно послушными. Люди писали: “08:01 — повесила куртку, 08:05 — вынула тампон”», — рассказал один из комментаторов.

Другой пользователь рассказал, как он начал рассказывать коллегам разные версии событий, происходившие в его жизни. Когда кто-то упрекал его в том, что эти версии не сходятся друг с другом, работник понимал, что его обсуждали у него за спиной.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Еще одна тенденция, о которой Fortune рассказывало раньше, — «громкое» увольнение, то есть увольнение, в ходе которого сотрудники открыто говорят о своем недовольстве. Зачастую зумеры выкладывают ролики о таких увольнениях в соцсети, что, как отмечает издание, свидетельствует об общем недовольстве поколением Z своим руководством и работой. В свою очередь, работодатели из-за этого сталкиваются с повышенной текучестью кадров.

При этом эксперты отмечают, что прибегающие к таким способам борьбы с токсичностью на работе зумеры могут столкнуться с карьерными трудностями в будущем, поскольку работодатели будут связывать их поведение не со средой, в которой работает поколение Z, а с личностью самих зумеров.