EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры рассказали о своих способах борьбы с токсичностью на работе

2 минуты чтения 00:53 12 августа

Представители поколения Z борются с токсичной средой на работе, не прибегая к прямым обращениям к HR-менеджерам. Они намеренно следуют всем установленным правилам и «громко» увольняются. Об этом сообщает Fortune.

Так, издание обратилось к ролику в тиктоке, собравшем шесть миллионов просмотров, в котором его автор обратился к пользователям соцсети и попросил их рассказать о «самых безумных и токсичных лайфхаках по выживанию на работе».

«Я не говорю о том, чтобы “устанавливать границы” или “все документировать”, я имею в виду самый безумный, граничащий с неэтичным поступок, который вы когда-либо совершали, чтобы сохранить свое душевное равновесие», — пояснил тиктокер.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Самым распространенным ответом среди зумеров, как пишет Fortune, оказалось «злонамеренное подчинение» всем правилам компании. Эта тенденция подразумевает точное следование инструкциям, даже если работники понимают, что они скорее навредят их продуктивности. Издание называет такой способ формой пассивно-агрессивного протеста.

«Однажды на работе нам пришлось вести табели учета рабочего времени для повышения производительности, и мы все согласились быть злонамеренно послушными. Люди писали: “08:01 — повесила куртку, 08:05 — вынула тампон”», — рассказал один из комментаторов. 

Другой пользователь рассказал, как он начал рассказывать коллегам разные версии событий, происходившие в его жизни. Когда кто-то упрекал его в том, что эти версии не сходятся друг с другом, работник понимал, что его обсуждали у него за спиной. 

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Еще одна тенденция, о которой Fortune рассказывало раньше, — «громкое» увольнение, то есть увольнение, в ходе которого сотрудники открыто говорят о своем недовольстве. Зачастую зумеры выкладывают ролики о таких увольнениях в соцсети, что, как отмечает издание, свидетельствует об общем недовольстве поколением Z своим руководством и работой. В свою очередь, работодатели из-за этого сталкиваются с повышенной текучестью кадров.

При этом эксперты отмечают, что прибегающие к таким способам борьбы с токсичностью на работе зумеры могут столкнуться с карьерными трудностями в будущем, поскольку работодатели будут связывать их поведение не со средой, в которой работает поколение Z, а с личностью самих зумеров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования