Адвокат сообщил о жестоком избиении коллеги в центре Москвы

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин сообщил в своем телеграм-канале, что адвоката из его команды Юлию Шуваеву жестоко избили в центре Москвы. Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что Шуваева находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

Жорин утверждает, что на Шуваеву напали в многоквартирном доме в районе проспекта Мира, пишет «РЕН ТВ». Он сообщил ТАСС, что человека, который избил Шуваеву, задержали силовики, но после допроса отпустили. Он призвал руководство полиции «уделить внимание произошедшему».

«Москва онлайн» со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщает, что Шуваеву избил бывший муж на глазах детей возрастом пять и девять лет. По данным собеседника из СК, мужчина нанес не менее семи ударов по лицу, а также угрожал экс-супруге убийством.

Подробности дела Жорин не раскрыл «в интересах следствия», сообщает ТАСС. «Подробности преступления пока не комментируем, но, разумеется, оставлять это без ответа не собираемся», — заявил адвокат.

Позднее Жорин сообщил журналу «Страсти», что Шуваева занималась «различными вопросами», в том числе и семейными делами. На сайте коллегии Жорина сказано, что клиенты могут получить помощь в расторжении брака, взыскании алиментов, получении наследства, определении места жительства детей и в других семейных вопросах.

По словам Жорина, медики зафиксировали у Шуваевой «травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела». Адвокат, а также источник ТАСС называют состояние женщины стабильным.