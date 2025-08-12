EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Адвокат сообщил о жестоком избиении коллеги в центре Москвы

2 минуты чтения 18:07

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин сообщил в своем телеграм-канале, что адвоката из его команды Юлию Шуваеву жестоко избили в центре Москвы. Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что Шуваева находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

Жорин утверждает, что на Шуваеву напали в многоквартирном доме в районе проспекта Мира, пишет «РЕН ТВ». Он сообщил ТАСС, что  человека, который избил Шуваеву, задержали силовики, но после допроса отпустили. Он призвал руководство полиции «уделить внимание произошедшему».

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

 «Москва онлайн» со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщает, что Шуваеву избил бывший муж на глазах детей возрастом пять и девять лет. По данным собеседника из СК, мужчина нанес не менее семи ударов по лицу, а также угрожал экс-супруге убийством.

Подробности дела Жорин не раскрыл «в интересах следствия», сообщает ТАСС. «Подробности преступления пока не комментируем, но, разумеется, оставлять это без ответа не собираемся», — заявил адвокат.

Любовь на чердаке
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
Криминал16 минут чтения

Позднее Жорин сообщил журналу «Страсти», что Шуваева занималась «различными вопросами», в том числе и семейными делами. На сайте коллегии Жорина сказано, что клиенты могут получить помощь в расторжении брака, взыскании алиментов, получении наследства, определении места жительства детей и в других семейных вопросах.

По словам Жорина, медики зафиксировали у Шуваевой «травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела». Адвокат, а также источник ТАСС называют состояние женщины стабильным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования