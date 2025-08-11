EN
СМИ рассказали о «загнавших себя в угол» Путине и Трампе

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:19

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна пройти 15 августа на Аляске, стала результатом того, что оба политика «загнали себя в угол». Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал специалист по российской политике, профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Он пояснил, что Путин явно не планировал соглашаться на сделку до истечения срока объявленного ему Трампом ультиматума, так как подобный шаг, очевидно, выглядел бы как проявление слабости под давлением.

В то же время Трамп, по его мнению, был вынужден согласиться на встречу из-за неуверенности в эффективности санкций, которыми он грозил России и ее торговым партнерам.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

«Тот факт, что Путин едет в США не как заключенный, что вместо разочарования его встречают приветствием и что встреча пройдет без участия украинцев и европейцев — это дипломатическая победа [Кремля]», — добавил Грин. 

Встреча Путина и Трампа без участия украинского президента Владимира Зеленского была заветной целью Кремля, для достижения которой ему не пришлось идти на существенные уступки в военном плане. Об этом FT заявил бывший глава российского МИДа Андрей Козырев.

Он отметил, что сама встреча станет политическим приобретением для Путина, так как в отличие от Трампа не будет стоить ему потерь, как на международной арене, так и внутри страны.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Вступив в прямые переговоры с Трампом Путин пытается достичь как минимум трех конкретных целей, утверждает глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук. Так, по ее словам, он хочет вывести Россию из международной изоляции, избежать введения Западом новых санкций, а также использовать решимость Трампа прекратить войну, чтобы дипломатическим путем добиться того, чего не удалось достичь военными методами.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских и украинских чиновников писала, что Путин согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. При этом, как отмечалось, в предложении Кремля не уточнялось, что будет происходить на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Киев примет эти условия. Однако позже Зеленский заявил что Украина не отдаст свои территории.

