Трамп оговорился о грядущей поездке в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о грядущей поездке в Россию, которая состоится в эту пятницу, 15 августа. Ранее сообщалось, что в этот день он собирается встретиться с Владимиром Путиным на территории американского штата Аляска.

Эти слова Трамп произнес во время пресс-конференции, речь на которой шла о введении войск национальной гвардии на территорию столицы США, города Вашингтон. Российская сторона не комментировала заявление американского президента. Позже во время этого же выступления Трамп заявил, что Путин приезжает в США, а не наоборот, опровергнув свое же высказывание.

Помощник Путина Юрий Ушаков лишь заявлял о том, что Москва ожидала визита Трампа в качестве ответа после встречи на Аляске. Трамп ранее не подтверждал своего согласия с этим предложением, ни одна из сторон переговорного процесса не делала конкретных заявлений о подготовке встречи Трампа и Путина на территории России.

Саммит 15 августа на Аляске анонсировал сам Трамп, опубликовав пост в своем аккаунте в социальной сети Truth Social 8 августа. В этом тексте он не сообщил подробности о точном месте его проведения, а также не рассказал о повестке. Позже Ушаков уточнил, что речь может идти об урегулировании российско-украинского конфликта и развитии отношений между Россией и США.

Договоренность о проведении саммита была достигнута по итогам встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве 6 августа. Позже главы МИД стран ЕС договорились встретиться до даты саммита, чтобы обсудить общую позицию. Сообщается, что европейские политики хотят не допустить ситуации, при которой Россия и США заключат сделку без учета мнения Украины.

Мировые СМИ считают проведение саммита дипломатической победой России, поскольку формат его проведения соответствует желанию Путина договориться о решении вопроса войны в Украине напрямую со сверхдержавой. Отмечается также, что европейские политики пытаются добиться присутствия на нем президента Украины Владимира Зеленского.

Обновлено в 19:08. Изменен заголовок. Добавлено опровержение от Трампа.