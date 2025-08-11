EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ посчитали саммит на Аляске «неожиданной» победой России

2 минуты чтения 13:29 | Обновлено: 13:31

Мировые СМИ считают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске, способна принести пользу России, ее можно назвать неожиданной дипломатической победой Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы CNN, The Guardian, Global Times, Politico и Le Figaro.

Журналисты отмечают, что формат встречи политиков оставляет небольшую вероятность того, что потенциальная договоренность может быть выгодной для Украины. Двустороннее обсуждение Украины без нее самой в формате договора со сверхдержавой они считают именно тем типом соглашения, к которому Путин стремился несколько лет.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

CNN отмечает, что на встрече с Трампом Путин попытается заключить «земельную сделку века», заставив Украину отказаться даже от той части территории, которые российские войска не смогли взять в ходе военных действий. Предыдущие месяцы, в ходе которых Россия официально вела переговоры с Украиной и США, названы «месяцами фальшивых переговоров». Европа, по мнению журналистов, опасается повторения Мюнхенского сговора, договора 1938 года, заключенного между Великобританией, Францией, Италией и нацистской Германией, по итогам которого Германия мирным путем получила часть территории Чехословакии.

The Guardian пишет о том, что встреча Путина и Трампа пройдет в то время, когда европейским и украинским политикам начало казаться, что они преодолели негативный след перепалки между президентом США и Владимиром Зеленским в Белом доме, а сам Трамп начал менять свою позицию по российской-украинскому конфликту. Формат двусторонней встречи, как и возможный итоговый договор по ее итогам, больше всего устраивает именно Путина, который давно стремился к заключению соглашения со сверхдержавой, считают журналисты.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Global Times отмечает, что спешные действия стран Европы по выдвижению собственных предложений по режиму прекращения огня и попытка добиться приглашения Зеленского на встречу на Аляске говорят о том, что европейские страны обеспокоены потенциальным отсутствием возможности повлиять на решение по конфликту. Об этом же пишет и Politico.

Le Figaro пишет о том, что предложенный Трампом формат встречи дает Путину шанс предъявить претензии на территории Украины, который он считает закрепленными за Россией по итогам войны, которую она сама и начала. Журналисты отмечают, что президент США не ввел обещанные санкции против России после истечения срока ультиматума и даже не упомянул Украину в анонсе встречи на Аляске.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования