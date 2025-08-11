СМИ посчитали саммит на Аляске «неожиданной» победой России

Мировые СМИ считают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске, способна принести пользу России, ее можно назвать неожиданной дипломатической победой Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы CNN, The Guardian, Global Times, Politico и Le Figaro.

Журналисты отмечают, что формат встречи политиков оставляет небольшую вероятность того, что потенциальная договоренность может быть выгодной для Украины. Двустороннее обсуждение Украины без нее самой в формате договора со сверхдержавой они считают именно тем типом соглашения, к которому Путин стремился несколько лет.

CNN отмечает, что на встрече с Трампом Путин попытается заключить «земельную сделку века», заставив Украину отказаться даже от той части территории, которые российские войска не смогли взять в ходе военных действий. Предыдущие месяцы, в ходе которых Россия официально вела переговоры с Украиной и США, названы «месяцами фальшивых переговоров». Европа, по мнению журналистов, опасается повторения Мюнхенского сговора, договора 1938 года, заключенного между Великобританией, Францией, Италией и нацистской Германией, по итогам которого Германия мирным путем получила часть территории Чехословакии.

The Guardian пишет о том, что встреча Путина и Трампа пройдет в то время, когда европейским и украинским политикам начало казаться, что они преодолели негативный след перепалки между президентом США и Владимиром Зеленским в Белом доме, а сам Трамп начал менять свою позицию по российской-украинскому конфликту. Формат двусторонней встречи, как и возможный итоговый договор по ее итогам, больше всего устраивает именно Путина, который давно стремился к заключению соглашения со сверхдержавой, считают журналисты.

Global Times отмечает, что спешные действия стран Европы по выдвижению собственных предложений по режиму прекращения огня и попытка добиться приглашения Зеленского на встречу на Аляске говорят о том, что европейские страны обеспокоены потенциальным отсутствием возможности повлиять на решение по конфликту. Об этом же пишет и Politico.

Le Figaro пишет о том, что предложенный Трампом формат встречи дает Путину шанс предъявить претензии на территории Украины, который он считает закрепленными за Россией по итогам войны, которую она сама и начала. Журналисты отмечают, что президент США не ввел обещанные санкции против России после истечения срока ультиматума и даже не упомянул Украину в анонсе встречи на Аляске.