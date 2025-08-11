Россиянина избили и прижгли раскаленной плитой ради денег

Двоих жителей Уфы обвинили в том, что они напали на своего соседа, избили его и потребовали 10 тысяч рублей. Когда мужчина не смог их перевести, обвиняемые прижгли его раскаленной спиралью от электрической плиты. Об этом сообщает прокуратура Башкирии в своем телеграм-канале.

В пресс-релизе сказано, что один из фигурантов уголовного дела, снимал комнату в коммунальной квартире на улице Шота Руставели. Там в феврале этого года обвиняемые познакомились с соседом, который приехал делать ремонт в своей комнате. Его имя также не называется.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Прокуратура утверждает, что после того, как фигуранты выпили алкоголь, они «вступили между собой в преступный сговор, и с целью завладения денежными средствами соседа напали на него». Они избили мужчину руками и ногами и потребовали перевести им 10 тысяч.

«Поскольку потерпевший не смог зайти в банковское приложение, злоумышленники разогрели электрическую плитку и стали прикладывать раскаленную спираль к различным частям его тела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемые так и не добились своей цели и ушли спать. На следующий день в квартиру приехала жена их соседа и обнаружила своего супруга «с различными повреждениями». Прокуратура заявила, что здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

«Покажешь дорогу?» Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой Криминал 14 минут чтения

В результате на нападавших завели уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью. Сейчас его передали в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.