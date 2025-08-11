В США заявили о намерении «сломить» покупателей российской нефти

Новая стратегия США заключается в том, чтобы воздействовать на Россию через давление на ее основных торговых партнеров. Поэтому Дональд Трамп продолжит вводить санкции против покупателей российской нефти. Такое заявление в эфире NBC News сделал сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Украины в конгрессе.

Отвечая на вопрос журналиста, почему новые санкции направлены не на развязавшую войну Россию, а на ее партнеров, Грэм заявил, что Путину «плевать на санкции» и «плевать на то, сколько русских погибнет» в этой войне, однако есть иные способы повлиять на него.

«Единственное, чего он не может терпеть и с чем не сможет смириться, — это удар по покупателям российских энергоресурсов», — заявил сенатор Грэм. По его словам, сейчас главная цель Трампа — «сломить» покупателей российской нефти — Индию, Китай и Бразилию. Новая стратегия предполагает, что без доходов от нефти и газа экономика России рухнет, пояснил он.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Дональд Трамп также считает, что заставить Путина остановить войну в Украине может дальнейшее снижение мировых цен на нефть. Падение цен еще на 10 долларов за баррель сделает продолжение войны в Украине невозможным для России — и Владимир Путин наконец «прекратит убивать людей», заявил американский президент в интервью телеканалу CNBC.

Ранее Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии в ответ на закупки российской нефти. Эти меры вступят в силу через 21 день. Президент США также допустил возможность введения аналогичных пошлин, как в случае с Индией, еще для нескольких стран, включая Китай.

В конце этой недели, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп, как ожидается, встретятся на Аляске, чтобы обсудить пути мирного урегулирования ситуации в Украине.