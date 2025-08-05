Трамп назвал условие для ускоренного завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее снижение мировых цен на нефть может заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNBC, обратило внимание The Guardian.

По словам Трампа, падение цен на нефть еще на 10 долларов за баррель сделает продолжение войны в Украине невозможным для России — и Владимир Путин наконец «прекратит убивать людей», отмечает издание.

«Если вы снизите цену на нефть еще на 10 долларов за баррель, у него [Владимира Путина] не останется выбора, потому что его экономика и так ослаблена», — пояснил американский лидер.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

В том же интервью Трамп заявил, что собирается в ближайшее время повысить пошлины на товары из Индии. Он объяснил свое решение тем, что эта страна продолжает закупать российскую нефть, несмотря на санкции. Таким образом Индия, по мнению Трампа, «подпитывает военную машину», чем он «не доволен».

По словам Трампа, пошлина на импорт из Индии может быть увеличена в течение ближайших 24 часов. Сейчас, как он напомнил, установленный уровень составляет 25%. Белый дом обвинил Нью-Дели в финансировании конфликта в Украине накануне. После этого агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали закупать нефть у российских поставщиков, а несколько перевозивших сырую российскую нефть танкеров встали на якорь.

Трамп также пригрозил введением 35-процентных пошлин на товары из Евросоюза, если тот не выполнит свои инвестиционные обязательства в отношении экономики США. Помимо этого, он анонсировал пошлины на импорт фармацевтической продукции. Начальные тарифы, по его словам, «небольшими», но в течение года-полутора лет могут вырасти до 150%, а затем и до 250%.

