Криминал

Мать убила малолетних детей и покончила с собой

2 минуты чтения 12:19

В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружены тела двух малолетних детей и их 49-летней матери. По предварительным данным следствия, женщина убила своих детей а затем покончила с собой.

Около семи утра 10 августа в полицию поступило сообщение от пенсионерки, которая рассказала, что ее дочь не выходит на связь. Она опасалась, что та может «наломать дров» из-за пребывания в депрессии.

Наряд полиции вместе с пенсионеркой выехал по адресу проживания дочери, где она проживала вместе с двумя детьми — девятилетним мальчиком и трехлетней девочкой. 

Любовь на чердаке
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
Криминал16 минут чтения

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, мать работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья имела положительную характеристику, не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних или в психиатрическом учреждении. Старший ребенок недавно перешел в третий класс и учился хорошо, а младшая девочка посещала детский сад.

«По одной из версий женщина могла убить своих детей и в дальнейшем свести счеты с жизнью. Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются представителями МВД и СКР в ходе совместного начавшегося разбирательства», — отметил Горелых.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» (ч. 2 ст. 105 УК).

Нехорошая квартира
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
Криминал13 минут чтения

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что женщина работала врачом УЗИ в частной клинике рядом с домом. По одной из версий, она могла нарочно оставить газ на плите включенным — специалисты утром перекрыли подачу газа в жилом помещении.

