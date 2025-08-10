Дизайнерские сумки стали мишенью для преступников

Во Франции участились ограбления бутиков и офисов люксовых брендов. В серии таких ограблений уже украдены сумки на миллионы евро, сообщает The Guardian. Преступников привлекает растущий мировой спрос на дизайнерские аксессуары и простота их перепродажи на вторичном рынке.

В июле неизвестные ограбили шоу-рум компании Houlux, торгующей подержанными сумками по предварительной записи. Злоумышленники забрались на балкон четвертого этажа и за 20 минут вынесли более ста сумок Hermès, Dior, Louis Vuitton и Chanel общей стоимостью около миллиона евро. Спустя несколько дней двое в масках проникли в центральный офис Louis Vuitton и похитили изделий еще на миллион евро, отмечает The Guardian.

В мае преступники протаранили автомобилем витрину бутика Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен, чтобы попасть внутрь и опустошить полки. Это было третье подобное нападение на магазин за девять месяцев, уточняет газета.

По словам руководителя управления по борьбе с организованной преступностью парижской полиции Паскаля Карро, раньше преступники грабили банки, но теперь они переключились на легко реализуемые ценности. Ювелирные изделия, по его словам, сложнее продать, а сумки охотно покупают на сайтах перепродаж и за границей.

Эксперт по кожаным изделиям при Парижском апелляционном суде Жером Лаланд отмечает, что спрос на дизайнерские сумки настолько высок, что рынок подержанных изделий процветает. «На сумках можно хорошо заработать, ведь они стали символом социального статуса», — говорит он. Цены в бутиках продолжают расти. Так, модель Chanel, стоившая 5 тысяч евро пять лет назад, сегодня продается за 10 тысяч. Стоимость сумок на вторичном рынке также увеличилась. По словам Лаланда, ещё 20 лет назад сумки воровали ради содержимого, но теперь целью является сама вещь.

В июле на аукционе Sotheby’s за рекордные 10 миллионов долларов была продана оригинальная сумка Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин и стала прототипом одноименной модели. Она признана самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на торгах. Покупателем стал японский предприниматель и бывший футболист Шинсуке Сакимото.