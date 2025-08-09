На Земле началась магнитная буря

В ночь на 9 августа на Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря уровня G1. Ее наступление ожидали еще с середины дня 8 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитные бури делятся на уровни от G1 до G5. Сильной считается буря G4, экстремальной — G5.

«Только что началась ожидавшаяся еще с середины дня магнитная буря. Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые на данный момент достигли красного уровня», — сообщается на сайте лаборатории.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

При этом уровень бури остается умеренным. Сейчас ее вызывает только влияние корональной дыры, а ожидавшиеся выбросы плазмы от Солнца пока не достигли Земли. В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что в случае их ночного прихода интенсивность возмущений может значительно возрасти.

Буря, по данным лаборатории, уже вызвала полярные сияния над территорией России на широтах выше 58 градусов, которые наблюдали с позднего вечера 8 августа.

Ранее в ИКИ РАН спрогнозировали, что 8 августа на Земле начнется самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Ее причиной ученые называли солнечную вспышку уровня M4.4, которая может привести к приходу облака плазмы к планете.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее? Общество 10 минут чтения

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев уточнил, что ухудшение геомагнитной обстановки начнется в ночь на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. По его словам, неблагоприятный геомагнитный фон сохранится почти неделю.

Богачев также рассказал, что подобные космические явления способны воздействовать на энергетические системы, влиять на траектории полетов орбитальных аппаратов и создавать помехи для радиосвязи.