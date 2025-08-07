Ученые предупредили о самой мощной с начала лета магнитной буре

Мощнейшая из магнитных бурь этого лета охватит Землю 8 августа. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«В пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная магнитная буря за последние 2 месяца», —- сказал он.

При этом Богачев отметил, что сначала специалисты считали, что выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа, не будет ощущаться на Земле. После взрыва облако плазмы было выброшено не прямо к Земле, а под углом. Поэтому ученые предполагали, что оно либо вообще не коснется планеты, либо Земли достигнут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества.

Однако, по словам Богачева, новые расчеты показали, что последствия этой солнечной вспышки будут существенно сильнее, чем предполагалось ранее.

«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — сказал Богачев.

Ученый уточнил, что ухудшение геомагнитной обстановки начнется в ночь на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. Плохой геомагнитный фон будет сохраняться почти неделю, добавил он.

Как рассказал Богачев, подобные космические явления способны воздействовать на энергетические системы, влиять на траектории полетов орбитальных аппаратов и создавать помехи для радиосвязи.

В то же время Богачев отметил, что прогноз еще может измениться. По его расчетам, если траектория выброшенного вещества отклонится от нынешнего курса всего на три-пять градусов, то бури на Земле не будет.