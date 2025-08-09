Мужчина изнасиловал и задушил приехавшую поздравить с днем рождения бывшую невесту

Королевский суд Гилфорда в Великобритании приговорил 61-летнего Джеймса Картрайта к пожизненному заключению за изнасилование и убийство бывшей невесты, которая пришла поздравить его с днем рождения. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел еще в прошлом году. По данным прокуроров, Картрайт пригласил свою бывшую невесту, 54-летнюю бизнесвумен Саманту Миклбург, отпраздновать вместе с ним его 60-летие. Женщина, как сообщается, приняла приглашение, поскольку считала, что у Картрайта нет других близких, с кем он мог бы отпраздновать этот день. После этого Миклбург заказала ужин из шести блюд и забронировала номер в пятизвездочном отеле Pennyhill Park, расположенном в небольшом городе Бэгшот в графстве Суррей, Англия.

Согласно судебным документам, после приема второго блюда в ресторане отеля, Миклбург внезапно почувствовала себя плохо. Картрайт помог ей встать и вывел из зала. По словам сотрудников ресторана, женщина в тот момент едва держалась на ногах.

В суде сообщили, что после этого мужчина привел бывшую невесту в номер и изнасиловал ее. Затем он принялся душить женщину и сломал ей череп. На следующее утро Картрайт вызвал скорую помощь и заявил бригаде, что Миклбург умерла в его постели.

Причастность к смерти женщины он отрицал. Для того, чтобы убедить полицию в своей невиновности, мужчина надел на палец Миклбург обручальное кольцо и заявил, что они возобновили отношения. Кроме того, Картрайт подготовил номер к приезду экстренных служб так, чтобы создать впечатление, будто они занимались сексом по обоюдному согласию.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили, что Картрайт обращался с Миклберг очень «жестоко, репрессивно и деспотично». Сам подсудимый отрицал свою вину и пытался убедить присяжных, что женщина якобы упала с кровати. Тем не менее, присяжные признали его виновным в изнасиловании и убийстве.

Вынося приговор в минувшую пятницу, судья отметил, что семья Миклберг описывала ее как «заботливую, вдумчивую, веселую, хорошо организованную, чрезмерно щедрую и преданную семье» женщину. Сейчас, по его словам, родственники переживают горе, «которое невозможно полностью выразить словами».