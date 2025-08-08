Король Малайзии прилетел в Россию на золотом самолете

Король Малайзии султан Ибрагим прилетел с первым рабочим визитом в Россию. После встречи с Путиным в Москве он отправился в Казань на золотом самолете. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Татарстан Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Она опубликовала видео из международного аэропорта Казани, на котором король Малайзии выходит из самолета и пробует чак-чак. У самолета его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. «Коммерсантъ» пишет, что в Казани султан Ибрагим собирается посетить местный вертолетный завод, а также обсудить сотрудничество в сфере туризма и аграрно-промышленной отрасли.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт Общество 8 минут чтения

Накануне король Малайзии прилетел в Россию 5 августа. РбК отмечает, что это первый визит главы страны с момента установления дипломатических отношений между Россией и Малайзией в 1967 году. До этого в мае в Россию приезжал премьер-министр страны Анвар Ибрагим, которого Путин «рассмешил» вопросом про три трона в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

На следующий день после прибытия султан Ибрагим встретился с Владимиром Путиным в Москве. По данным «Ведомостей», делегации России и Малайзии провели переговоры «в узком составе» в Зеленой гостиной Кремля. От России в них участвовали помощник Путина Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков, замминистра обороны Александр Фомин и замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

На встрече с султаном Ибрагимом Путин напомнил, что приезжал в Малайзию трижды, и у него остались «самые добрые впечатления и воспоминания о посещении страны». «Ведомости» отмечают, что визит короля Малайзии носит скорее символический характер, поскольку король считается «церемониальной фигурой».

