СМИ: полицейские закопали мужчину ради признания в убийстве

Полицейские из Самарской области закопали мужчину, чтобы добиться от него признания по делу об убийстве, которое произошло в 2010 году, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на проект «Травмпункт».

Журналисты пишут, что 16 июня силовики пришли на работу к 37-летнему Андрею Л. Его посадили в машину, ударили в грудь и потребовали рассказать о месте нахождения его брата. Обоих мужчин увезли в отделение, от Андрея попытались добиться признания в убийстве. Он отказался, после этого его избили и начали пытать электрошоком, сообщают «Осторожно, новости».

Также мужчину якобы заставляли держать в руках и на голове гирю весом в 16 килограмм. После этого Андрей, как сообщают журналисты, сказал, что готов назвать место, в котором закопаны тела жертв. Полицейские якобы отвезли его по названным координатам, вырыли яму, заставили лечь в нее мужчину и закопали. Затем его вытащили и положили в багажник машины, чтобы он «не запачкал салон», отмечается в материале.

После возвращения в участок Андрея снова избили и приковали наручниками к двери. На следующий день его отвезли домой за документами, а затем снова избили, пишут «Осторожно, новости». Его гражданская супруга наняла юриста, но мужчину якобы заставили написать заявление на отказ от защиты и запретили рассказывать сотрудникам управления собственной безопасности о причинах появления гематом на его теле.

Журналисты также утверждают, что гражданскую супругу Андрея попытались поместить в миграционный центр и депортировать из-за отсутствия российского гражданства, адвокат мужчины связывает это с делом мужчины. Защитник уже обратился в региональные управления МВД и Следственного комитета. Ранее, как сообщают журналисты, Андрей и его брат были подозреваемыми по делу об убийстве женщины и таксиста в 2010 году, но суд вынес оправдательный приговор.