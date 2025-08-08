EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рестораны начали уменьшать порции из-за препаратов для снижения веса

2 минуты чтения 22:55

Владельцы американских ресторанов начали уменьшать размеры порций и придумывать отдельные позиции в меню для людей, употребляющих препараты для снижения веса. Об этом пишет The New York Times.

Рестораторы считают, что принимающие «Оземпик» и другие препараты люди потребляют значительно меньше еды — из-за этого растет количество пищевых отходов. Также они опасаются, что вскоре желающие похудеть клиенты устанут платить за еду, большую часть которой они в итоге выбрасывают.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Со ссылкой на данные опроса Bloomberg журналисты отмечают, что после приема препаратов для снижения веса более 50% опрошенных стали реже обедать в ресторанах. По данным Morgan Stanley, 63% принимающих «Оземпик» начали заказывать порции меньшего размера.

«Раньше только женщины ели как птички. Теперь появился совершенно новый сегмент рынка, активно стремящийся к уменьшению порций», — заявила президент организации ReFED, которая борется с увеличением количества пищевых отходов Дана Гундерс.

Опрошенные эксперты также рассказали авторам материала, что принимающие препараты для похудения люди начали искать меню, которое подходит для них. Так же ведут себя, например, веганы и вегетарианцы.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

При этом на желающих похудеть людей рост цен воздействует также, как и на других, отмечают журналисты. Из-за этого они, вероятно, будут воздерживаться от посещения ресторанов, если в них будет исключительно обычное меню. Теперь рестораны предлагают мини-версии напитков, закусок, бургеров и картошки-фри, а также продукты с низким содержанием сахара, богатые белком и клетчаткой.

Часть ресторанов вводит в меню отдельные названия, имеющие упоминание GLP-1, гормона, содержащегося в препаратах для похудения. Так они надеются привлечь внимание людей, которые просматривают меню ресторанов в надежде найти подходящие для себя блюда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования