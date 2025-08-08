Рестораны начали уменьшать порции из-за препаратов для снижения веса

Владельцы американских ресторанов начали уменьшать размеры порций и придумывать отдельные позиции в меню для людей, употребляющих препараты для снижения веса. Об этом пишет The New York Times.

Рестораторы считают, что принимающие «Оземпик» и другие препараты люди потребляют значительно меньше еды — из-за этого растет количество пищевых отходов. Также они опасаются, что вскоре желающие похудеть клиенты устанут платить за еду, большую часть которой они в итоге выбрасывают.

Со ссылкой на данные опроса Bloomberg журналисты отмечают, что после приема препаратов для снижения веса более 50% опрошенных стали реже обедать в ресторанах. По данным Morgan Stanley, 63% принимающих «Оземпик» начали заказывать порции меньшего размера.

«Раньше только женщины ели как птички. Теперь появился совершенно новый сегмент рынка, активно стремящийся к уменьшению порций», — заявила президент организации ReFED, которая борется с увеличением количества пищевых отходов Дана Гундерс.

Опрошенные эксперты также рассказали авторам материала, что принимающие препараты для похудения люди начали искать меню, которое подходит для них. Так же ведут себя, например, веганы и вегетарианцы.

При этом на желающих похудеть людей рост цен воздействует также, как и на других, отмечают журналисты. Из-за этого они, вероятно, будут воздерживаться от посещения ресторанов, если в них будет исключительно обычное меню. Теперь рестораны предлагают мини-версии напитков, закусок, бургеров и картошки-фри, а также продукты с низким содержанием сахара, богатые белком и клетчаткой.

Часть ресторанов вводит в меню отдельные названия, имеющие упоминание GLP-1, гормона, содержащегося в препаратах для похудения. Так они надеются привлечь внимание людей, которые просматривают меню ресторанов в надежде найти подходящие для себя блюда.