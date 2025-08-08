Названы предпочтения зумеров при покупке жилья

Большинство зумеров предпочитают жить в современном жилом или апарт-комплексе, а не в малоквартирном доме или жилье старой застройки, этот вариант выбрали 64% опрошенных сервисом «Яндекс Недвижимость» и агентством НДВ.

Среди наиболее часто встречающихся предпочтений в устройстве жилья оказался хороший ремонт, так ответили 67% респондентов. Наличие балкона или лоджии стало важным критерием для 61% опрошенных, современной техники — для 52%.

Не менее важным критерием для зумеров оказалось пространство вокруг будущего жилья и то, как оно устроено. Среди опрошенных 63% обращают внимание на транспортную доступность локации, для 58% оказалось важным наличие рядом больниц, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

Коммерческая инфраструктура оказалась важна еще для 52% опрошенных — в перечень таких объектов вошли торговые центры, магазины и салоны. Еще 44% ценят дома, рядом с которыми есть зеленые зоны, 32% опрошенных рассказали, что их дом должен попадать в зону доставки еды из любимых ресторанов.

Авторы исследования также отмечают, что доля спроса на недвижимость от зумеров в регионах России достигает от 2,9% до 10,2% среди всех возрастных групп. В некоторых из них молодые люди уже начали догонять более старшие поколения, но при этом продолжают считаться только выходящими на рынок недвижимости.

Больше всего доля интересующихся покупкой жилья зумеров оказалась в Самарской области — здесь на рынке вторичного жилья доля людей в возрасте от 18 до 26 лет составляет 10,2%. Второе место с показателем 5,6% разделили Краснодарский край и Саратовская область, следом расположилась Челябинская область (5,4%).