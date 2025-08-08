СМИ рассказали об уникальном полностью электрическом городе Европы

В Великобритании может появиться полностью электрический город — Оттерпул-Парк в графстве Кент. Застройщики обещают, что его население будет проживать на территории, на которой не будет использоваться ископаемое топливо, пишет The Guardian.

Переехать в новый город можно будет с 2027 года. Его жильцы получат дома с электрическими плитами и системами отопления, зарядками для электромобилей, а также солнечными панелями и аккумуляторами. На прилегающей к городу земле застройщики планируют построить электростанцию.

Застройщики также заявили, что в городе будет функционировать единая система, которая объединит все восемь с половиной тысяч домохозяйств в единую «умную» энергосеть. Контракт на ее проектировку и сооружение уже подписан, отмечают журналисты.

Несмотря на наличие собственных источников электроэнергии город все же будет использовать мощности электросетей Великобритании в зимние месяцы. Городская инфраструктура будет регулироваться для максимального использования собственных источников и снижения нагрузки на сети страны, отмечается в материале.

Журналисты также отмечают, что город планирует оказывать поддержку электросетям Великобритании в случае, если национальные сети будут сталкиваться с перегрузками. Для этого достаточно на несколько секунд приостановить работу всех зарядных устройств — это поможет сэкономить достаточно электричества, чтобы оператор справился с его дефицитом в другой части страны.

Обслуживающая строящийся проект компания SNRG планирует реализовать подобные проекты и в других частях страны, однако Оттерпул-Парк остается самым продвинутым из них. В перспективе несколько тысяч хозяйств населенного пункта, работающие в качестве единой электросети и вырабатывающие собственную энергию, могут стать «виртуальной электростанцией» и для остальной части страны, пишет The Guardian. В нежилых пространствах населенного пункта планируется разбить сады.