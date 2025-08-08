Американец выпускает микрофоны в России и продает их по всему миру за тысячи долларов

Американский музыкант Дэвид Артур Браун основал в Туле фабрику по производству микрофонов под брендом Soyuz («Союз»), которые затем экспортирует по всему миру за тысячи долларов. В интервью Reuters он рассказал, как появилась идея создать российский бренд премиальной аудиотехники и с какими трудностями сталкивается экспорт на фоне санкций против России.

В отличие от крупных транснациональных корпораций, которые покинули российский рынок, либо продолжают работать в стране, Soyuz занимает небольшую, но уникальную нишу. На фабрике в Туле, известной своими пряниками, самоварами и оружейным производством, около 60 сотрудников вручную создают микрофоны, часть из которых вдохновлена архитектурой русских православных церквей.

«Надо быть сумасшедшим, чтобы заняться этим бизнесом, потому что рынок крошечный и при этом крайне насыщенный. Но я посчитал, что у нас есть стратегическое преимущество, потому что в Туле очень квалифицированная рабочая сила благодаря оборонной промышленности, а зарплаты ниже, чем в Москве, так как это региональный город», — рассказал Браун.

По его словам, идея открыть предприятие по производству микрофонов пришла к нему еще в 1990-х, когда он жил в Лос-Анджелесе. В те годы Браун основал в США группу Brazzaville, с которой впервые приехал в Россию и отправился в гастрольный тур. Во время визита на производственную площадку советских микрофонов «Октава» в Туле у музыканта, по данным агентства, «зародилась новая амбиция».

Музыкант признался, что «с удовольствием» пользовался советскими конденсаторными микрофонами. Однажды он задумался, сможет ли создать микрофон с «русским характером», который бы не уступал австрийским и немецким аналогам.

В 2013 году он вернулся в Россию и открыл фабрику по производству микрофонов под брендом Soyuz, некоторые из которых по дизайну напоминают характерные «луковичные» купола русских православных церквей. Цена одного микрофона составляет несколько тысяч долларов.

«Запад делал танки — Россия тоже делала танки, Запад делал ракеты — Россия делала ракеты, микрофоны, камеры, все. Мы черпаем вдохновение из долгой и богатой традиции, а не просто изобретаем что-то с нуля», — подчеркнул Браун.

После начала полномасштабной войны в Украине многие российские компании попали под санкции, однако фабрику Брауна это не коснулось. Тем не менее, компании приходится преодолевать торговые барьеры из-за сложных финансовых операций и запутанных логистических маршрутов через третьи страны для выхода на европейский рынок. Микрофоны, по словам Брауна, экспортируются по всему миру, в том числе в Европу, США и Китай.

«Мы полностью держимся в стороне от политики. Я не дипломат, не политик — я просто певец и разработчик микрофонов. Но, конечно, всем нам приходится иметь дело с той геополитической реальностью, в которой мы живем», — рассказал музыкант.

Согласно информации на сайте Soyuz, прошлой осенью компания запустила производственную площадку в Праге, которую сочла «лучшим способом продолжить работу с клиентами в ЕС и США».



