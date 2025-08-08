Мужчину обвинили в изнасиловании подруги после отказа поделиться грудным молоком

Житель американского штата Луизиана обвиняется в попытке изнасилования и удушения подруги из-за отказа предоставить ему грудное молоко, сообщает New York Post со ссылкой на данные судебного разбирательства.

Сесил Фуллер напал на свою подругу всего через две недели после родов, пишут журналисты. С женщиной он дружил более 10 лет — Фуллер пришел к ней домой и попросил грудного молока. У мужчины есть двое детей, он недавно развелся с женой.

Испытавшая отвращение из-за такой просьбы женщина попыталась скрыться от Фуллера в спальне, но он догнал ее и изнасиловал, утверждает New York Post. Также мужчина душил свою бывшую подругу с такой силой, что она не могла дышать, отмечается в материале. Он прекратил делать это только после того, как начал плакать проснувшийся младенец, рассказали в полиции.

Правоохранители были извещены об инциденте, произошедшем 5 августа, после обращения пострадавшей в региональный медицинский центр Гленвуда. Фуллера задержали в тот же день, он находится в исправительном центре без права внесения залога для освобождения.

Журналисты отмечают, что ранее мужчина был судим. В 2018 году он был арестован после того, как его застали за курением метамфетамина в доме, в котором находились маленькие дети. В ноябре 2023 года его арестовали по обвинению в торговле наркотиками, которая привела к передозировке у двух человек.

Тогда мужчине предъявили обвинения по шести пунктам, среди них было хранение опасного вещества с целью его распространения. В доме людей, принявших слишком большую доху наркотиков, нашли 200 таблеток рецептурных средств, марихуану и метамфетамины.