Политика

Армения и Азербайджан подписали «историческое соглашение»

2 минуты чтения 23:15 | Обновлено: 00:07 9 августа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий между двумя странами. Церемония прошла в Белом доме, на ней присутствовал президент США Дональд Трамп. Документ является трехсторонним договором и содержит положения, которые Ереван и Баку обязались соблюдать — Трамп пообещал вмещаться при их несоблюдении.

Основная территория Азербайджана будет соединена с Нахичеванской автономной республикой при одновременном уважении суверенитета Армении через транспортный коридор под названием «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Страны договорились навсегда прекратить боевые действия, начать торговые и дипломатические отношения, а также открыть границы для путешествий. Армения и Азербайджан также согласились уважать территориальную целостность друг друга.

Также Трамп сообщил, что американские компании планируют вложить значительные средства в развитие инфраструктуры Армении и Азербайджана. «Они воевали 35 лет. Теперь они друзья», — резюмировал Трамп итог переговоров между Ереваном, Баку и Вашингтоном.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Участок TRIPP, проходящий по территории Армении, будет передан в управлении компании из США на 99 лет. Это сотрудничество позднее может быть продлено еще на 99 лет. Одновременно Вашингтон отменяет эмбарго на сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны. Обе страны подпишут двусторонние отдельные соглашения с США по развитию сотрудничества в сфере энергетики, технологий, экономического сотрудничества, безопасности границ, инфраструктуры и торговли, передает Reuters.

Пашинян и Алиев договорились отправить совместное предложение в Нобелевский комитет с просьбой выдвинуть Трампа на получение Нобелевской премии мира. Президент Азербайджан заявил, что встреча в Вашингтоне «положила конец» работе предыдущих рабочих групп по заключению мира между двумя странами. Трамп также упомянул, что предыдущие попытки других государств не были успешными. Президент США заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на его посредничество, если одна из сторон нарушит договоренность о соблюдении декларации.

