Леонида Агутина раскритиковали за замечания молодому журналисту

Певец Леонид Агутин отчитал молодого журналиста за неправильные, по его мнению, вопросы и за то, что он слишком высоко держал микрофон. За журналиста вступились пользователи соцсетей.

Видео с Агутиным опубликовали несколько телеграм-каналов, в том числе Super.ru. На нем журналист задает Агутину вопрос о хоре, на что певец отвечает одной фразой: «Хор как хор. Молодцы». Журналист отметил, что такой ответ оказался «немногословным, но понятным», поблагодарил Агутина за интервью и опустил микрофон.

Однако Агутин продолжил говорить, и журналист поднял микрофон обратно, на что певец потребовал держать его ниже.

«Ты задаешь вопросы – судя по моим ответам, мы, как бы, улавливаем общее отношение к мероприятию мое. И настроение — оно не такое. Поэтому в череде твоих вопросов не хватает главного вопроса: какое у меня вообще отношение к этому мероприятию?» — заявил Агутин.

Журналист попытался задать тот вопрос, которого от него ждал певец, однако другие журналисты, в том числе с федеральных телеканалов, потребовали уступить им место и отодвинули журналиста. «Это раньше надо было делать», — добавил Агутин ему вслед.

При этом в соцсетях комментаторы вступились за журналиста, назвав Агутина «зазвездившемся индюком». Под видео появились многочисленные комментарии о том, что пользователям соцсетей стыдно за Агутина и что ему не следовало унижать начинающего журналиста при всех. В то же время часть комментаторов посчитала, что журналист получил «мастер-класс» и должен поработать над умением задавать вопросы.

Super.ru отмечает, что это уже не первый подобный инцидент с Агутиным. Так, недавно он перебил журналистку издания словами «Ты откуда, моя хорошая? Что это такое?», когда та попыталась задать ему вопрос о семейной жизни.