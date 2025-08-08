Ученые оценили вероятность 45-градусной жары в Москве

Температура воздуха в Москве может подняться до 45 градусов и тогда столица окажется в дыму из-за торфяных пожаров. Таким опасением поделился ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов. Климатологи и метеорологи, опрошенные РБК, не согласились с такой радикальной оценкой. В то же время они не исключили, что в целом температура воздуха в городе может однажды поставить новый рекорд — 40 градусов.

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме. То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная. Не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России. И к этому надо быть готовым», — сказал Карнаухов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина назвала данные Карнаухова «голословными» и посчитала их непроверенными. «То, что в ближайший год или два температура превысит 45 градусов — это очень маловероятно», — подчеркнула она. Гущина также отметила, что давший такой прогноз Карнаухов не является климатологом или метеорологом.

Не поддержал прогноз научного сотрудника РАН и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он считает, что в ближайшие годы в Москве может быть побит температурный рекорд и город будет изнывать от 40-градусной жары, но никак не 45-градусной.

При этом Шувалов добавил, что в Москве выросла средняя температура характерная для июня. «Предыдущий период, на который осреднялась температура, это были 1961–1990 годы ХХ столетия. Она составляла одну величину. Уже с 1991 по 2020 год на полтора градуса выше была температура. Это не говорит о том, что сразу будет в следующем году 40–45 градусов», — пояснил он.

По словам Шувалова, максимальная температура, которую регистрировали в Москве, — это 38,2 градуса. Так жарко было в конце июля 2010 года, когда Москву накрыл смог от торфяных пожаров.