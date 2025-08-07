EN
Необходимые для сохранения экологии минералы скоро закончатся

20:54

Запасы минералов, которые применяются при создании атомных реакторов, ветряных турбин и солнечных панелей, закончатся в ближайшие десятилетия, если мир продолжит стремиться ограничить рост глобальной температуры двумя градусами по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование Пекинского технологического института.

Китайские ученые подсчитали, что запасы олова, который используется в ветряных турбинах и солнечных батареях, могут закончиться к 2085 году, а кадмий, который нужен для регулирующих стержней ядерных реакторов, — к 2060 году. Индий, из которого делают одну из разновидностей тонкопленочных солнечных панелей, может закончиться уже к 2035 году.

Авторы исследования сделали вывод, что для борьбы с изменением климата необходимо искать новые месторождения, особенно в малоизученных регионах Африки и Центральной Азии. Также они предложили развивать переработку отходов и заменять редкие минералы более распространенными.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил в мае, что российских запасов нефти при нынешнем уровне добычи хватит на 26 лет. Он объяснил это тем, что большинство разведанных запасов нефти в России трудно добывать. По его оценке, рентабельными можно назвать только 40% запасов.

Руководитель «Газпромнефти» Александ Дюков считает, что уже к 2030 году основная доля добычи нефти будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы.

Ученые из Эдинбургского университета ранее сообщили, что разработали метод по извлечению лития, кобальта, марганца и других металлов из старых батареек и электронного оборудования с помощью бактерий. Они подчеркивают, что подобные методы позволяют экономить сырье для производства турбин, электромобилей и солнечных панелей.

