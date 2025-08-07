Шимпанзе получают навыки общения только от матери

Исследователи обезьян из Великобритании, Швейцарии и США обнаружили, что шимпанзе перенимают навыки коммуникации с помощью звуков и жестов только по материнской линии, сообщает научно-популярный портал N+1.

Шимпанзе общаются друг с другом с помощью вокализаций, жестов и мимики. За один диалог особи производят от нуля до 15 вокально-визуальных комбинаций. При этом оказалось, что среднее количество этих комбинаций было разным у особей с разными матерями и почти не отличалось у шимпанзе с разными отцами.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

Авторы исследования также сделали вывод, что коммуникация у шимпанзе, скорее всего, развивается в результате социального обучения, а не обусловлена генетически.

В прошлом году британские этологи обнаружили, что шимпанзе умеют общаться жестами настолько же быстро, как и люди разговаривают между собой. В основу исследования легли данные о более чем восьми с половиной тысячах жестов, записанных у 252 диких шимпанзе в Восточной Африке.

Ученые выяснили, что обезьяны способны изобразить ответ из семи жестов за 120 миллисекунд. Средний ответ человека во время разговора составляет 200 миллисекунд.

Тест на знание русских корней У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи? Мир 2 минуты чтения

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе могут следовать «модным трендам». Одна из обезьян, живущих в заповеднике в Замбии, начала вставлять себе в уши маленькие палочки, повторяя за смотрителями, которые таким образом чистили уши. После этого поведение этой обезьяны начали копировать и другие члены группы.

Самки горных горилл, многие из которых меняют группу по несколько раз в течение жизни, предпочитают переселяться в группы с самками, с которыми они уже были знакомы ранее. Об этом вчера сообщили руандийские ученые. При этом самки избегают групп, в которых есть известные им самцы. По мнению ведущего автора исследования Виктуар Мартиньяк, это поведение помогает гориллам избегать близкородственного скрещивания.