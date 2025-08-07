EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Шимпанзе получают навыки общения только от матери

2 минуты чтения 22:19

Исследователи обезьян из Великобритании, Швейцарии и США обнаружили, что шимпанзе перенимают навыки коммуникации с помощью звуков и жестов только по материнской линии, сообщает научно-популярный портал N+1.

Шимпанзе общаются друг с другом с помощью вокализаций, жестов и мимики. За один диалог особи производят от нуля до 15 вокально-визуальных комбинаций. При этом оказалось, что среднее количество этих комбинаций было разным у особей с разными матерями и почти не отличалось у шимпанзе с разными отцами.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Авторы исследования также сделали вывод, что коммуникация у шимпанзе, скорее всего, развивается в результате социального обучения, а не обусловлена генетически.

В прошлом году британские этологи обнаружили, что шимпанзе умеют общаться жестами настолько же быстро, как и люди разговаривают между собой. В основу исследования легли данные о более чем восьми с половиной тысячах жестов, записанных у 252 диких шимпанзе в Восточной Африке.

Ученые выяснили, что обезьяны способны изобразить ответ из семи жестов за 120 миллисекунд. Средний ответ человека во время разговора составляет 200 миллисекунд.

Тест на знание русских корней
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
Мир2 минуты чтения

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе могут следовать «модным трендам». Одна из обезьян, живущих в заповеднике в Замбии, начала вставлять себе в уши маленькие палочки, повторяя за смотрителями, которые таким образом чистили уши. После этого поведение этой обезьяны начали копировать и другие члены группы.

Самки горных горилл, многие из которых меняют группу по несколько раз в течение жизни, предпочитают переселяться в группы с самками, с которыми они уже были знакомы ранее. Об этом вчера сообщили руандийские ученые. При этом самки избегают групп, в которых есть известные им самцы. По мнению ведущего автора исследования Виктуар Мартиньяк, это поведение помогает гориллам избегать близкородственного скрещивания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования