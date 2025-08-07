Шимпанзе получают навыки общения только от матери

Исследователи обезьян из Великобритании, Швейцарии и США обнаружили, что шимпанзе перенимают навыки коммуникации с помощью звуков и жестов только по материнской линии, сообщает научно-популярный портал N+1.
Шимпанзе общаются друг с другом с помощью вокализаций, жестов и мимики. За один диалог особи производят от нуля до 15 вокально-визуальных комбинаций. При этом оказалось, что среднее количество этих комбинаций было разным у особей с разными матерями и почти не отличалось у шимпанзе с разными отцами.
Авторы исследования также сделали вывод, что коммуникация у шимпанзе, скорее всего, развивается в результате социального обучения, а не обусловлена генетически.
В прошлом году британские этологи обнаружили, что шимпанзе умеют общаться жестами настолько же быстро, как и люди разговаривают между собой. В основу исследования легли данные о более чем восьми с половиной тысячах жестов, записанных у 252 диких шимпанзе в Восточной Африке.
Ученые выяснили, что обезьяны способны изобразить ответ из семи жестов за 120 миллисекунд. Средний ответ человека во время разговора составляет 200 миллисекунд.
Ранее ученые выяснили, что шимпанзе могут следовать «модным трендам». Одна из обезьян, живущих в заповеднике в Замбии, начала вставлять себе в уши маленькие палочки, повторяя за смотрителями, которые таким образом чистили уши. После этого поведение этой обезьяны начали копировать и другие члены группы.
Самки горных горилл, многие из которых меняют группу по несколько раз в течение жизни, предпочитают переселяться в группы с самками, с которыми они уже были знакомы ранее. Об этом вчера сообщили руандийские ученые. При этом самки избегают групп, в которых есть известные им самцы. По мнению ведущего автора исследования Виктуар Мартиньяк, это поведение помогает гориллам избегать близкородственного скрещивания.