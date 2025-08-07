Тысячи людей на Алтае вышли на протесты

В республике Алтай вспыхнули протесты. Тысячи людей требуют отставки губернатора Андрея Турчака и сохранения сельсоветов, а вместе с ними и сельских депутатов. Местные жители также недовольны развитием туризма в регионе. По их словам, от инвестиционных проектов выигрывает только бизнес и чиновники, а население региона лишается пастбищ и территорий. С бунтующими жителями республики поговорил корреспондент «Новой газеты».

В конце июня в столице Алтая Горно-Алтайске, где живет 63 тысячи человек, прошел митинг. На площади собралось около четырех тысяч и, как пишет «Новая газета», эта акция, возможно, стала самой многочисленной в истории города.

«Мы видим, что от тех проектов, которые реализуются в нашей республике, выигрывает очень небольшая группа: это сами инвесторы и наверняка власти, которые их сюда зазывают», — пояснила ситуацию правозащитница Аруна Арна.

Она добавила, что когда власти принимают решение построить туристический комплекс, например, с горнолыжными трассами, ресторанами и прочими развлечениями, инвестор покупает, а иногда и вовсе получает обширный участок земли даром — в счет своих инвестиций. Это может быть ровная площадка под застройку, горы, лес, а если поблизости есть озеро, то и его тоже.

Однако, как подчеркивает Арна, как правило, эта земля расположена недалеко от населенного пункта, так как инвестору невыгодно тратить дополнительные ресурсы на строительство дорог и прокладку коммуникаций. Затем вокруг своей территории инвестор ставит забор, чтобы посторонние не мешали отдыхающим. А местные теряют доступ к полям и лесам.

«Они теряют доступ к пастбищам, лесу, местам, где привыкли собирать грибы, ягоды и кедровые шишки. Взамен им предлагают работу в том же комплексе — горничными, уборщиками или посудомойками, за 15–20 тысяч рублей в месяц. О занятости на руководящих должностях, разумеется, речи не идет», — продолжает Арна.

Если в России сельских жителей меньшинство (25% населения страны), то на Алтае ситуация в корне иная. Единственный город в регионе, он же столица — Горно-Алтайск. Там живет примерно треть населения республики, остальные 69% — сельские жители. «Новая газета» пишет, что многие из них настороженно относятся к туристическим инвестиционным проектам, так как они ломают местный уклад жизни.

Так, 76-летняя Айлу Кайсымовна рассказала, что из-за развития туризма ей пришлось забить единственную корову Рыжуху, благодаря которой у пенсионерки всегда было молоко, а иногда и масло с творогом. Но в 2024 году в селе Манжерок — также называется расположенный неподалеку пятизвездочный курорт, принадлежащий «Сберу», — установили штрафстоянку для скота. Власти объяснили нововведение «борьбой с безответственным выгулом», а местные — нежеланием «небожителей» видеть рядом с собой коров. Рыжуха Айлу Кайсымовны дважды попадала на штрафстоянку — каждый раз женщине приходилось заплатить 3500 рублей.

В итоге она решила, что корова ей больше не по карману, учитывая, что ее пенсия не превышает 22 тысячи рублей.

Один из организаторов июньского митинга, электрик Павел Пастухов, назвал еще один неочевидный минус туристического бума в регионе. Он обвинил туристические комплексы в «высасывании человеческих ресурсов» из республики, где живет всего 210 тысяч человек. В пример он привел все тот же «Манжерок».

«Электриков, сантехников, обслуживающего персонала — никого нет. Вот я электрик пяти управляющих компаний. Из 180 многоквартирных домов в городе я обслуживаю 140. Один! Просто коллеги ушли в “Манжерок” — они там работают в более спокойном режиме и с большей зарплатой», — объяснил Пастухов корреспонденту «Новой газеты».

Он также рассказал почему местные жители не доверяют не местному губернатору Турчаку. Пастухов, а также все остальные собеседники издания уверены в одном — чиновники работают на свое начальство, которым жители Алтая не являются.